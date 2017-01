Nejste spokojeni s prací řemeslníka? Reklamovat můžete i koupelnu!

Když si lidé ve svém bydlení nechávají zhotovit novou či zrekonstruovat starou koupelnu, předpokládají, že taková investice vydrží několik let bez dalších problémů. Bohužel však těšení se z nových věcí nemusí mít dlouhého trvání. Výjimkou tedy nejsou ani reklamace koupelen.

ZJEVNÉ VADY

Dle zákona je u smlouvy o dílo, která se vztahuje právě například ke zhotovení koupelny nebo k jiným řemeslným pracím, důležitým okamžikem předání díla zhotovitelem jeho objednateli. V tuto chvíli zákazník zboží přebírá buď to s výhradami, nebo bez výhrad. Měl by tedy okamžitě upozornit na jakékoli zjevné vady a požadovat po zhotoviteli nápravu věci. Pokud by tak neučinil, mohla by být jejich následná reklamace dle zákona značným problémem. V případě koupelny je možné hovořit například o šrámu na vaně či sprchovém koutu nebo třeba o popraskaných kachličkách odkládajících zeď. Zjevné vady jsou většinou na první pohled viditelné.

SKRYTÉ VADY

Obdobně je tomu i u vad skrytých, které se na díle zpravidla objeví až s odstupem času. Při převzetí je tedy zákazník nepozná. Může jít například o špatné těsnění baterie a její následné protékání, dále třeba o použití nekvalitního lepidla nebo nevhodného usazení umývadel či vany, které způsobí, že se mezi kachličkami po čase začnou tvořit nevzhledné škvíry. Zde je tedy objednatelovou povinností takovou skrytou vadu zhotoviteli ohlásit bez zbytečného odkladu, do dle zákonem stanovené lhůty dvou let od předání díla. Pokud by se tak nestalo, nárok na reklamaci by později objednateli nemusel být přiznán.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Pokud zákazník učiní tak, jak zákon požaduje, jsou jeho práva téměř stejná, jako u kupní smlouvy. Poškozený si může zvolit, jakým způsobem mu bude náhrada poskytnuta. Možnosti jsou:

· Oprava věci

· Výměna díla

· Sleva z ceny díla

Jestliže jsou nedostatky natolik závažné, že by jejich odstranění nebylo možné dílčími opravami, vzniká zákazníkovi nárok od smlouvy o dílo odstoupit. Tato možnost, která by spočívala v navrácení již hotové koupelny, je však v praxi téměř neuskutečnitelná. Nejčastěji se tedy přistupuje ke kompenzaci formou výše zmíněných variant.

NEUZNÁNÍ REKLAMACE

Často dochází k situaci, kdy zhotovitel reklamaci díla svého zákazníka neuzná. Pokud k tomu dojde, je pro objednatele jednou z nejlepších cest přejít k vypracování znaleckého posudku odborníkem. S touto možností jsou bohužel spojeny dodatečné náklady a stejně tak i čas spojený s vytvořením daného posudku. Praxe však ukázala, že ve chvíli, kdy zákazník posudkem znalce fyzicky disponuje a posudek je ve prospěch zákazníka, dochází k uznání pochybení ze strany zhotovitele a v situaci ustoupí. Následně tedy provede plnění, na které má zákazník právo.

PRÁVNÍ POMOC

Samozřejmě se může stát i to, že zákazníkovi nedá zapravdu ani po doložení posudku a reklamaci se chce bránit dále. Zde už tedy nezbývá nic jiného, než se s pomocí obrátit přímo na advokáta.

Finančně však zákazník může vstupovat do rizika. Ceny právních služeb jsou totiž v mnoha případech vyšší, než je výše dané pohledávky. Ani v tomto případě ale není nutné házet pomyslnou flintu do žita. V dnešní době totiž existují již společnosti, jejichž advokáti případ posoudí zcela zdarma a částečnou provizi si účtují pouze ve chvíli, pokud případ úspěšně vyřešili a zákazníkovi úspěšně danou částku po zhotoviteli vymohli. Českou společností, která se snaží poškozeným s neuznanými reklamaci pomoci je společnost Vaše nároky.cz

Společnost Vaše nároky.cz pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.



Více informací na www.vasenaroky.cz .

