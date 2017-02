České firmy si věří: prodlužují záruku na své produkty

Od výrobce oken požadujte i záruku na montáž!

Když už se odhodláte k výměně oken či vchodových dveří, tak většinou nepředpokládáte, že byste stejnou finanční a časovou zátěž spojenou s tak významným krokem měli podstoupit znovu již během následujících let. Jestliže od oken a dveří očekáváte co nejdelší životnost i bezproblémový chod, vybírejte proto raději produkty od renomovaných výrobců, kteří zdarma poskytují víceletou záruku garantující vysokou kvalitu i vstřícný zákaznický servis.

„Společnost DAFE-PLAST nabízí pětiletou záruční dobu nejen na veškerá plastová a hliníková okna, ale také na vchodové a balkónové dveře, posuvné dveřní systémy, zimní zahrady, světlíky, prosklené fasády či vnitřní okenní parapety,“ říká Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, zabývající se výrobou plastových a hliníkových oken a vchodových dveří, a dodává: „Kromě toho poskytujeme pětiletou záruku také na všechny montážní práce, které provádíme my nebo námi autorizovaná firma. Zákazník se tak nemusí obávat, že by případné vady, které se mohou objevit v důsledku nesprávně provedené montáže, musel řešit sám. V případě montážní spáry realizované systémem montáže DAFE 3P dokonce garantujeme její funkčnost záruční dobou 10 let.“

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy