Svačina, nebo večeře: tvarohová pomazánka s eidamem a česnekem

Co nosili drvoštěpi do lesa, aby měli pořádně vydatnou a výživnou svačinu? Čerstvý chleba s domácí tvarohovou pomazánkou. Přidejte do ní trochu eidamu s česnekem a hnedle máte připravenou chutnou, vyváženou a poměrně lehkou večeři.

Ingredience:

· 250 g tvarohu ve vaničce

· 80 g eidamu

· 3 větší stroužky česneku

· 2 lžíce majonézy

· Čerstvý citronový tymián

· Sůl

· Čerstvě mletý pepř

Postup:

1. Z česneku vyřízněte střed. Poté česnek prolisujte do tvarohu.

2. Přidejte majonézu a vše dobře promíchejte.

3. Sýr nastrouhejte najemno a vmíchejte do pomazánky.

4. Dochuťte solí a čerstvě mletým pepřem.

5. Tymián můžete vmíchat přímo do hotové pomazánky, nebo jím jen ozdobit namazaný krajíc.

Další zajímavé recepty a informace najdete na akademiekvality.cz . A přímo v obchodech během nákupu vám pomohou značky kvality.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend