Ilumináti v liberecké iQLANDII: přijďte si s dětmi o jarních prázdninách zahrát hru

Rozumí magii, astrologii i alchymii! Tajemný spolek Iluminátů úřadoval v liberecké iQLANDII a zanechal tu pro vás novou akční hru. Neseďte tak o jarních prázdninách doma a přijďte si do science centra prověřit své mozkové závity. Šest stanovišť = šest zapeklitých úkolů! Co myslíte, podaří se vám rozluštit záludné přesmyčky? Tak schválně, jaký slavný herec se může skrývat pod spojením slov Old West Action? Máte to? Skvělé, ale tím hra teprve začíná! Poradit si budete muset i s tajemstvím měst a skrytými obrazci na mapách, chronogramy či s kryptoanalýzou a rozšifrovat přísně tajnou zprávu přímo od Iluminátů pomocí speciální abecedy.

Věřte nebo ne, ale už Gaius Julius Caesar veškeré důležité informace kódoval. Prostřednictvím úkolů se dále dozvíte, jak vzniká takový hoax nebo jakým způsobem rozpoznat originální fotografii od cenzurované. A co víc, jestli se vám podaří všechny otázky rozklíčovat, máte šanci vyhrát volňásky do centra. V iQLANDII vás mimo jiné čekají čtyři stovky interaktivních exponátů, jako třeba humanoidní robot Thespian, Hvězdný kolotoč či simulátor zemětřesení, badatelské aktivity a také workshop Vědecká hračka. Těšit se můžete i na slavnou Velkou science show, plnou ohňů, blesků a kouře, během které vám lektoři polijí ruku kapalným dusíkem o teplotě -196 °C nebo vám ukážou, jak se zapaluje oheň ledem.

Hra Spolek Iluminátů startuje v iQLANDII o jarních prázdninách.

iQLANDIA Liberec je členem České asociace science center.

