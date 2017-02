Developerským jednotkám Skanska se vloni velmi dařilo

V průběhu uplynulého roku byly stavební aktivity Skanska Construction Romania a Skanska Property Hungary začleněny pod obchodní jednotku Skanska Česká republika a Slovensko. Skanska tak upevňuje svoji pozici v ČR a SR a posiluje na perspektivních stavebních trzích Rumunska a Maďarska. Konsolidovaná společnost navýšila meziročně svůj zisk o 29 mil. Kč i při menším obratu.

Skanska koncem léta získala novou zakázku na nový úsek dálnice D1 na východním Slovensku mezi obcemi Budimír a Bidovce v hodnotě bezmála 5,3 mld. Kč.

V rezidenčním segmentu Skanska prodala na území Prahy 450 nových bytů a v komerčním developmentu úspěšně pronajala budovu Five na pražském Smíchově a začala výstavbu budovy Visionary v Holešovicích.

Provozní zisk stavebního segmentu skupiny Skanska Česká republika a Slovensko dosáhl v loňském roce výše 382 milionů korun, tedy v meziročním srovnání o 8 % více než v roce 2015. Tržby firmy za uplynulý rok však činí 14,2 miliard korun, v roce 2015 to bylo 15,8 miliard. Růst zisku při nižším obratu byl dosažen jednak lepším řízením projektů v oblasti nákladů, efektivním využíváním vlastních kapacit, tak i úspornými opatřeními a lepším řízením rizik.

říká Michal Jurka, statutární ředitel Skanska Česká republika a Slovensko.

Konsolidace stavebních jednotek Skanska ve středo- a východoevropském regionu do Skanska Česká republika a Slovensko fakticky znamenalo posílení společnosti na těchto trzích. Vloni Skanska v Rumunsku postavila centrálu, a supermarket v jednom, firmy Lidl v severní části Bukurešti. Obchod Lidl nové generace poskytuje prodejní prostory o velikosti 2 400 m 2 a je považován za nejekologičtější prodejnu v lokálním portfoliu této firmy.

Velmi úspěšné byly segmenty rezidenčního a komerčního developmentu. Skanska čtyři měsíce před dokončením pronajala téměř celou budovu Five, která vznikla v místě bývalé tramvajové vozovny na pražském Smíchově. V loňském roce prodala na území Prahy 450 nových bytů, což ji řadí na třetí pozici pražského developerského trhu.

Na začátku tohoto roku developerská část skupiny oficiálně zahájila prodej nového multifázového projektu Port Karolína v trendy pražské čtvrti Karlíně a aktuálně je zde prodáno již téměř 60 % bytů první etapy. Druhá etapa projektu půjde na trh ve druhém kvartále letošního roku a měla by mít mezinárodně platný certifikát BREEAM s tříhvězdičkovým hodnocením “Very Good.” Společnost rovněž oznámila koupi 7 hektarů pozemků na území Prahy 10 – Malešic, v docházkové vzdálenosti konečné metra A. Jedná se o třetí brownfield Skanska pořízený v posledních dvou letech, který následuje akvizice průmyslového areálu Michelských pekáren z dubna 2015 a nevyužívaného území bývalého Modřanského cukrovaru z července téhož roku.

sdělila Naďa Ptáčková, generální ředitelka Skanska Reality a.s.

Společnosti Skanska se v loňském roce dařilo i v oblasti komerčního developmentu. Pokračovala ve výstavbě administrativní budovy Five. Unikátní projekt s více než 14 000 mkanceláří, který se otevře v květnu letošního roku, se do konce prosince 2016 podařilo z 90 % pronajmout. Největším nájemcem Five se stala nadnárodní farmaceutická společnost MSD, s níž Skanska dlouhodobě spolupracuje, následovaná firmami EBM GROUP, Sodexo a U1. O pronájmu zbývajících prostor se již jedná s potenciálním nájemcem.

říká Marie Passburg, ředitelka Skanska Property Czech Republic.

V loňském roce Skanska začala s výstavbou výjimečné kancelářské budovy Visionary v Praze 7 – Holešovicích. Visionary budoucí nájemce láká nejen strategickou polohou přímo na metru, ale také unikátním prvkem, kterým nedisponuje zatím žádná jiná kancelářská budova v ČR – běžeckou dráhou na střeše. Budova bude mít veřejně přístupnou zahradu s multifunkčním hřištěm a mnoha místy k relaxaci, ale i školkou nebo venkovním kinem.

