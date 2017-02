Často začínali v garáži, dnes pracují v nejmodernějších kancelářích

Nejčastěji se stěhují IT firmy. Řada z nich začínala v garážích, sklepích nebo v podkrovních místnostech. V posledních letech však vyžadují co nejatraktivnější prostory se zónami pro relaxaci a proto expandují do moderních administrativních budov. „Od začátku nabízíme těmto klientům prostory s reprezentativními místnostmi, protože z praxe víme, že IT firmy rychle rostou a postupem času pak více komunikují se svými zákazníky či klienty,“ prohlásil Filip Veselý z konzultační a realitní společnosti OFFICE HUNTERS.

Podle Filipa Veselého se v IT sektoru ohledně výběru kanceláří cílí zejména na atraktivitu prostor, zdvojené podlahy, klimatizaci v kombinaci s otevíratelnými okny a možnost připojení přes optická vlákna. U IT firem však nejde jen o klienty, ale především o jejich zaměstnance. Často se přetahují o kvalitní a spolehlivé IT pracovníky, které se snaží získat a pak udržet také vyhovujícím pracovním prostředí. Proto není výjimkou, že IT kanceláře kopírují prostory nočních barů, autobusů, jednací místnosti mohou simulovat vzhled horské chaty nebo například jeskyně. V trendu jsou nejrůznější neobvyklé materiály a jejich zpracování, které pak opticky rozbíjí fádnost prostorů. Důležitým prvkem jsou relax-zóny, ve kterých se mohou hrát stolní nebo počítačové hry, či jsou k vidění jiné zábavné činnosti.

Korporace nebo menší firmy se tím snaží kompenzovat náročnou a zodpovědnou práci IT specialistů. „U nás létají po kancelářích drony, tvoříme na 3D tiskárně nebo napojujeme kávovar na internet. Jde o to nabídnout našim zaměstnancům přirozené a hravé prostředí. Nedělat z toho chození do zaměstnání, ale lifestyle,“ vysvětlila Tereza Michaličková z Designeo Creative, které se soustředí na vývoj webových a mobilních aplikací.

Co bývá specifickým problémem při výběru kanceláří a na co většina klientů zapomíná? V prvé řadě to je špatná, popřípadě slabá konektivita – pomalý internet bez možnosti zlepšení. V některých objektech se také nachází zastaralá síťová infrastruktura a nevhodně umístěné zásuvky, které bývají častou příčinou pracovních úrazů. A co klienti nejčastěji požadují? Samostatně klimatizovanou serverovnu, která ovšem může představovat větší investici ze začátku. Dále možnost umístění antény na střechu objektu, případně výběr z několika providerů internetu v budově. Standardně pak potřebují kabeláž minimálně kategorie 6, nejnovějším typem je pak 7A. Ohledně konektivity se často jedná o symetrickou linku, většinou od 30Mb/30Mb výše. Nechybí ani poptávka po optických vláknech.

„Ta již dnes kvůli vyšší přenosové schopnosti začínají nahrazovat klasické metalické kabely. Jsou čím dál dostupnější,“ uvedla Simona Borkovcová ze společnosti Capexus. Obrovský potenciál pro IT společnosti se spatřuje také v cloudech, tedy moderním způsobu nejen pro zálohování dat. „Na to většina lidí zapomíná, řešení pro zálohování je pro firmy moc drahé nebo mu nepřikládají prioritu,“ doplnil Filip Veselý ze společnosti OFFICE HUNTERS, která se na IT klientelu zaměřuje.

Procesy s klientem jsou pro IT společnosti mnohem užší, proto je důležité mít připravené reprezentativní prostory. „IT společnosti jsou v tomto směru daleko napřed oproti minulosti,“ potvrdila Michaličková z Designeo Creative. „Konkurence mezi IT společnostmi je veliká. Při zařizování svých kanceláří se tak většina zaměřuje i na profesionálně vybavené zasedací a konferenční místnosti,“ řekla Borkovcová z Capexus, kde se kvůli netradičnosti prostředí podařilo vybudovat džungli.

Téměř 30 procent klientů společnosti OFFICE HUNTERS jsou IT firmy. Finanční prostředky a čas se konzultanti společnosti snaží svým klientům ušetřit tím, že je zapojují do spolupráce s developerskou společností, která už při výstavbě připraví kancelářské a společné prostory objektu tak, aby byly pro ně vhodné bez dalších stavebních úprav.

