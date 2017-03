Svatba, pohřeb, stěhování: přehled dnů, kdy musíte dostat volno

Pečlivě si šetříte dovolenou, i tak se vám ale zdá, že volné dny rychle mizí? Možná si ji berete i v době, kdy máte ze zákona nárok na volno. Takové případy se označují jako "osobní překážky v práci" a myslí na ně zákoník práce. Čtěte, jaké jsou ty nejčastější.

Svatba

Pokud se ženíte nebo vdáváte, máte nárok na dva dny pracovního volna - jeden v den obřadu, ten druhý před svatbou nebo po ní. Jestliže ale skládáte slib v sobotu nebo jindy, kdy byste do práce nešli, máte nárok jen na jeden den volna. Ať už tak či onak, náhradu mzdy dostanete jen za 1 den. Na nárok k volnu dalších příbuzných se podívejte v tabulce:

Jak je to v případě úmrtí blízké osoby a pohřbu, čtěte v následující části:

Úmrtí a pohřeb

Zemře-li vám partner nebo dítě, máte nárok na dva dny placeného volna. Další den pak dostanete na pohřeb. Na ten mají nárok i méně blízcí příbuzní a lidé, kteří se zemřelým bydleli. O den navíc pak získáte, pokud poslední rozloučení zařizujete.

Máte nárok na volno, když jdete s dítětem k lékaři? Dočtete se v další části:

Návštěva lékaře nebo doprovod k němu

Nedostanete se k lékaři jindy, než v pracovní době? Pak musíte do nejbližší ordinace, aby vám zaměstnavatel volno proplatil. Pokud potřebujete na vyšetření třeba do jiného města, dostanete neplacené volno. Jestliže vám onemocněl nějaký příbuzný, máte nárok na den placeného volna, abyste ho doprovodili do nemocnice nebo k lékaři.

Kdo všechno má volno, když se v rodině narodí dítě? Najdete zde:

Narození dítěte

Partner rodičky dostane volno jen v případě, že ji veze do nemocnice (placené) nebo s ní zůstane při porodu (neplacené). Pokud jste třeba prarodičem, strýcem nebo tetou novorozence, na žádné volno nárok nemáte.

V jakých dalších případech vám musí dát šéf volno? Čtěte v posledním oddíle:

K nepřítomnosti v práci můžete mít i další důvody. Zaměstnavatel vám musí dát volno, pokud se stěhujete, hledáte si novou práci nebo darujete krev. Ve všech případech si ale musíte o volno zažádat co nejdříve!

