Češi to přehánějí s volně prodejnými léky, i Ibalgin může škodit

Češi jsou pověstní tím, že při každém bolení hlavy nebo břicha rychle hledají pomoc v lékárničce. Růžové pipulky člověku brzy uleví, jak ale upozorňuje nejnovější studie evropské asociace European Society of Cardiology (ESC), nemělo by se to s braním léků příliš přehánět.

Ukázalo se totiž, že ibuprofen (obsažený třeba v Ibalginu) až o 31 procent zvyšuje riziko selhání srdce. Potvrdily se tak výsledky starší studie, která na smrtelné nebezpečí také upozorňovala.

Největším problémem podle dánských expertů je zejména to, že léky obsahující látky známé jako NSAID jsou volně dostupné a lidé si jich tak mohou "nabalit", kolik chtějí. "Umožnit, aby se tyto léky kupovali bez lékařského předpisu a bez jakékoliv rady nebo omezení, vysílá zprávu veřejnosti, že musejí být bezpečné," myslí si Gunnar Gislason z univerzity v Kodani.

To je ale mylný předpoklad. "Tyto výsledky jsou důležitým připomenutím toho, že léky NSAID nejsou neškodné. Diklofenac a ibuprofen, oba velmi používané léky, jsou spojené s výrazně vyšším rizikem zástavy srdce," dodal s tím, že denní dávka byu dospělého člověka neměla přesáhnout 1200 miligramů.

Vědci nadále zdůrazňují, že riziko se zřejmě liší lék od léku v závislosti na dávce. To ale nic nemění na faktu, že z 28 947 pacientů v Dánsku postižených srdeční zástavou se jich 3376 léčilo NSAID až 30 dní před příhodou. Ve většině případů použili právě ibuprofen a diclofenac.

