Plzeňskému pivu bude 175 let, dobovou výstavu můžete obohatit i vy

Ležák Pilsner Urquell letos slaví úctyhodné 175. výročí od svého zrodu a chystá k tomu řadu zajímavých událostí. Jednou z nich je výstava unikátních dobových předmětů odkazujících na důležitá historická období značky i českých hospod. Pivovarské muzeum v Plzni a Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. se proto obrací s prosbou na všechny majitele historických předmětů, které se jakkoliv vztahují k plzeňskému pivu, pohostinství či plzeňskému pivovaru do roku 1989, aby přispěli svými artefakty do sbírek Pivovarského muzea v Plzni a podíleli se tak i na přípravě výroční výstavy „Plzeňské hospody aneb Z pivovaru za štamgasty“. Tato výstava bude zahájena 4. května 2017 v prostorách Pivovarského muzea v Plzni, na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, a také ve vybraných plzeňských hospodách.

Všichni plzeňští sládci vaří pivo Pilsner Urquell tak, jak je to naučili jejich předchůdci – už od roku 1842. Chuť a kvalita piva zůstává už 175 let stále stejná, ale vše kolem se mění. Věci, které se dříve objevovaly v hospodách, se mohou už dnes zdát někomu neužitečnými. Pro někoho však mohou být velmi cennou vzpomínkou, mohou se pojit k různým důležitým událostem nebo našim zážitkům. Pokud tak máte doma předměty, fotografie nebo listinné materiály, které by mohly obohatit výstavu o plzeňských hospodách, prosím ponořte se společně s námi do starých časů a přispějte do sbírek muzea.

„Pro plánovanou výstavu Plzeňské hospody hledáme a sbíráme především fotografie interiérů a exteriérů českých hospod, pozvánky, plakáty, taneční pořádky, ale také zařízení hospod a restaurací, nejrůznější zákazy či nařízení, jídelní lístky, účty, reklamy, obrázky, pohlednice a jiné věci spojené s pohostinstvím 19. – 20. století do roku 1989. Tedy vše na téma hospody, zahrady, plesy, výletní a zájezdní restaurace, společnosti, spolky, schůze, štamgasti, atd.,“ říká Rudolf Šlehofer, manažer rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.

Fotografie vašich historických předmětů můžete zasílat na emailovou adresu sbirky.muzeum@pilsner.sabmiller.com až do 24. dubna 2017 nebo je můžete rovnou přinést přímo do Pivovarského muzea v Plzni (Veleslavínova 6, denně 10-17 hod.). Artefakty, které nám prostřednictvím této výzvy věnujete, zůstanou uchovány ve sbírkách Pivovarského muzea v Plzni, kde poslouží budoucím pivovarským expozicím, výstavám či studijním účelům pro další generace. Ty vybrané budou navíc vystaveny na zmíněné jubilejní výstavě, která začne 4. května 2017 v prostorách Pivovarského muzea v Plzni, na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj, a také přímo ve vybraných plzeňských hospodách. Majitele darovaných či zapůjčených předmětů odmění pivovar plzeňským ležákem nebo vouchery na prohlídku Pivovarského muzea v Plzni a Plzeňského historického podzemí.

Další podrobnosti ke sbírce hospodských předmětů najdete na www.prazdrojvivit.cz.

