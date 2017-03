Pozvěte přírodu do ložnice!

Každá postel z masivního dřeva je unikát. Struktura ani kresba dřeva nikdy nejsou naprosto stejné. Masivní dřevo také postupem času mění svůj odstín z tmavého na světlejší a opačně, což je přirozený proces, díky kterému nábytek zraje jako dobré víno. Životnost masivu, která je zpravidla i několik desítek let, jen potvrzuje, že do kvalitní dřevěné ložnice se rozhodně vyplatí investovat.

Ložnice je místem odpočinku a převládat by měly spíše uklidňující a tlumené barvy, ale nemusí to být vždy pravidlem. Postel z masivního dřeva lze kombinovat s mnoha barvami a styly. Inspirujte se přírodou a čtyřmi ročními obdobími. Pokaždé se příroda vybarvuje do jiných barevných tónů, které se mohou stát předlohou daného interiéru. Podívejte se na postel Rita z masivního jádrového buku a čtyři barevné varianty ve stylu jara, léta, podzimu a zimy.

Pozvěte tedy přírodu do vaší ložnice! V JMP Studiích zdravého spaní a na loznice.cz najdete nejširší nabídku postelí a ložnic z masivního dřeva od českých výrobců. Ve Studiích JMP vyberete i kvalitní rošt nebo značkovou matraci.

