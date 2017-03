Jak udržet teplo rodinného krbu?

Jedním z faktorů ovlivňující příjemnou rodinnou atmosféru v domácnosti je její zařízení. Pokud je domácnost dobře zařízena, přináší do každodenního života útulnost a praktičnost. Víme, že čalouněný nábytek patří k nejpečlivěji vybíranému kusu nábytku. Proč nám výběr sedací soupravy zabere nejvíce času?

Zařízení interiéru

Motiv šťastné rodiny usazené v obývacím pokoji, kde každý člen rodiny má své místo, se stal symbolem, který je s námi již po řadu let a je šířen na různých úrovních – v médiích i v reklamě. V každodenním životě jej každý více či méně praktikujeme. Často také slyšíme z vyprávění známých o podobně strávených chvílích. Rohové sedací soupravy se staly symbolem srdce domova a právě chvíle strávené společně, na sedačce, udržují teplo rodinného krbu.

Je důležité, aby byla rohová sedací souprava tak velká, jak velká je Vaše rodina, v opačném případě budou společné chvíle obtížnější.

Rodina

Děda i babička, nejstarší osoby v rodině, mají rádi svá oblíbená, útulná křesla. Jsou pro ně důležitým bodem. Zde tráví čas čtením novin, sledováním oblíbeného seriálunebo luštěním křížovek. je to také místo, které užívají, když čtou vnoučatům pohádky.

U mladých párů, které si zařizují vlastní bydlení, můžeme sledovat převládající trend - velmi často se rozhodují pro gauče nebo pohovky namísto klasických rohových sedaček. A je to dobrá volba, především do malého pokoje.

Závěrem

Na sedací soupravě trávíme mnoho času příjemným posedáváním a poleháváním, záleží nám proto na tom, aby byl pohodlný a funkční a sloužil nám po mnoho let.

Současný nábytkářský trh nabízí nepřeberné množství sedacích souprav.

Jak se tedy rozhodnout pro ten jeden, vysněný? Těžko se to dá definovat. Je důležité vzít v úvahu osobní preference, finanční možnosti i velikost příslovečného „vlastního koutu“. Je třeba se rozhlídnout po optimálním řešení – nábytek, který je vhodný především pro naše individuální potřeby a řídit se tím, co se nám líbí a ne tím, co „vypadá“.

