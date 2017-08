Stylové kování je i to kované a s patinou

„Ať už ve své leštěné či surové podobě, kování z přírodní mosazi lety každodenního používání a působením klimatických vlivů postupně dozrává, což se projevuje změnou barevnosti a zmatněním původního povrchu,“ vysvětluje pan Roman Ulich, designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního a okenního kování, a dodává: „Každý kontakt s lidskou rukou tak vtiskává klice novou tvář a dodává jí jedinečnou patinu.“ Kromě svého neobvyklého vzhledu jsou však kliky z mosazi charakteristické i svojí pevností a odolností proti mechanickému poškození, což je ještě více předurčuje k dlouhodobému užívání.

TIP: Kování s nádechem minulosti

Líbí se vám přirozeně opotřebovaný vzhled, ale rádi byste ve svém interiéru zašli ještě dál a dostali do něj kování v unikátním stylu inspirovaném historickými klikami? Tak věnujte pozornost kovanému kování, které v sobě spojuje staletími prověřený vzhled s moderním mechanismem zaručujícím bezproblémový chod kliky! „Kované kování na svém povrchu nese železo, které díky speciálnímu procesu výroby zdokonalenému v průběhu let stárne zcela přirozeným způsobem, a to bez použití barevných nátěrových hmot,“ říká pan Roman Ulich, a pokračuje: „Konečný vizuální a hmatový vjem je tak ve všech směrech podobný opravdovému historickému kování.“ Kované kování však navíc nejsou pouze dveřní kliky, ale i okenní kování a celá řada dalších doplňků, jako jsou klepadla, věšáky, petlice či držáky na ručníky, díky čemuž můžete velmi snadno dosáhnout dokonalé iluze historického interiéru.





