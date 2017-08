Nový trend 21. století: Naučte se upcyklovat!

Upcyklace vdechuje nový život starším použitým předmětům. Začnete s tím, co máte k dispozici a vytvoříte něco lepšího, pěknějšího nebo skutečně užitečného – často se zdravou dávkou tvořivosti a originality. Upcyklace je dnes populárnější než kdy dřív, takže je na čase, abyste si ozvláštnili interiér nefalšovaným sběratelským kouskem!

Designéři už na to přišli

Žijeme v „kultuře vyhazování“, což znamená, že nakupujeme spoustu věcí – z nichž mnohé vlastně ani nepotřebujeme – a je pravděpodobné, že je časem vyhodíme. Tak to ale být nemusí. A tento dojem sdílí i řada návrhářů interiérů a módních návrhářů.

Chvíli trvalo, než se termín „upcyklace“ ve světě ujal, ale dnes už je ve světě samozřejmé pracovat s použitými materiály. Na přehlídkových molech vídáme neuvěřitelné šaty a nejmódnější kabelky vyrobené z ústřižků látek a starších oděvů. Stella McCartney to dokonce posunula ještě o krok dál: tato britská návrhářka použila v jedné ze svých posledních kolekcí plasty vylovené z moře. Značky jako H&M a Adidas se také nadšeně pouštějí do upcyklace. Architekti a výtvarní umělci prozkoumávají možnosti vyplavenin, odpadu a věcí z druhé ruky, aby z nich vytvořili jedinečné návrhy a umělecká díla. Příležitosti jsou nekonečné – výsledky jsou unikátní a skvělé.

Upcyklace versus recyklace

Upcyklace neznamená totéž co recyklace. Při recyklování znova zpracováváte použité (nebo vyhozené) materiály. Například plastové lahve lze roztavit na výrobu nových lahví, ze skleněných střepů se dá vyrobit nové sklo. Je to dobrý způsob, jak se vyhnout odpadu, ale není to nejlevnější a někdy ani nejekologičtější proces. Navíc původní materiál ztrácí hodnotu. Při upcyklaci přeměníte staré materiály v nové užitečné věci tím, že s nimi provedete něco kreativního o riginálního. Takto vdechnete věcem nový život, který kolikrát může být i lepší než ten původní. Jako typický příklad poslouží dřevěné palety: stačí trocha čištění a snahy a můžete si z nich poskládat letní pohovku, houpačku nebo stůl. A když jim věnujete i lehký dotek nátěru, budou rázem vypadat úplně jinak.

Neopakovatelný interiér



V současnosti přikládáme čím dál vyšší význam autentičnosti, řemeslnému zpracování a nostalgii. Vybíráme si stále častěji udržitelnější materiály, vintage nábytek a fair trade potraviny i oblečení. Nebojíme se trochu si ušpinit ruce a vrháme se do vlastnoruční výroby keramiky, malování nádobí i jiných kutilských projektů v nejrozmanitějších podobách. Zabránit vzniku odpadu už neznamená rezignovat na styl nebo úroveň. Právě naopak: když vyrobíte vlastní věci z materiálů zachráněných před vyhozením, dodá to vašemu domovu atmosféru. Je to recept na vytvoření neopakovatelného interiéru.

I podlaha dokáže něco navíc

Zbyla vám po položení nové podlahy nějaká prkna nebo podlahové díly? Byla by škoda je jen tak vyhodit – poslouží vám jako vynikající rozjezd tvořivého projektu. V okamžiku si můžete pořídit nový rámeček na fotky nebo věšák na kabáty. A co třeba originální prkénko na krájení? Květináč k pěstování bylinek na balkoně?



