Inspirující trendy – harmonie, udržitelnost a hra s tvary

Nadčasový trend minimalismu

Mezi dlouhodobé trendy v interiérovém designu se řadí nadčasový styl minimalismu. Tento směr dává důraz především na podstatu a nabízí prostor pro klid. Využívá kontrastu mezi tvary, barvami, světlem a teplem. Duch minimalismu podporují i současné podlahové trendy, které se opírají o světlé tónované barvy. Přidáním detailů kontrastních jasných či pastelových barev do místnosti, kde dominuje čistý prostor, docílíme toho, že tyto prvky nechají místnosti vyniknout. Asociace, které v nás minimalismu vyvolává, souvisí vedle pocitu harmonie také s většinou bílými, šedými či antracitovými odstíny. Chladné barvy v nás však nemusí vždy vyvolávat pocity pohodlí, které dozajista s bydlením chceme mít spojeny. To lze napravit zvolením té správné podlahy. Tvrdost minimalistického designu lze rozbít barvou, která vyzařuje teplo a bydlení díky ní získává pocit uvolněnosti.



Podlaha, která píše historii



Dominantním trendem u podlahových krytin je i vzhled stálého či recyklovaného dřeva. Za každou podlahou z recyklovaného dřeva se skrývá příběh, který dodá interiéru jistý punc nadčasovosti. Tato forma vícevrstvých dřevěných podlah se jednak vyznačuje svým unikátním vzhledem a jednak představuje zelenou alternativu a snižuje ekologickou stopu. S opakovaným použitím dřeva se tak chrání lesy a šetří omezené přírodní zdroje. Společnost Quick-Step nabízí ve svém portfoliu produktů kolekci podlah z tvrdého dřeva, především dubu, s názvem Variano. Ty se vyznačují charakteristickými rysy rozpraskanými sukly a starobylým vzhledem, který tak interiéru vdechne příběh a dodá jedinečný půvab.



Hra s prostorem a tvary



Každá podlaha, ať už dřevěná, laminátová či vinylová je složená z jednotlivých prken určitých velikostí, které ovlivňují finální vzhled interiéru. Volba mezi velikostmi závisí na osobních preferencích a velikostí plochy. Společnost Quick-Step má ve svém portfoliu řadu rozměrů podlahových lamel či parket, vhodných ke kombinacím v každém interiéru.



Ultra dlouhé parkety a široká prkna jsou vyjádřením noblesy, jelikož na masivních kusech nejlépe vynikne surová podstata materiálu a ideálně se tak hodí do velkých prostor. Právě zde má šanci vyniknout charakter dřeva. „V současné době navíc uvádíme na trh novou kolekci laminátových podlah Majestic s delšími a širšími prkny, které jistě budou pro naše zákazníky zajímavou volbou a zajištěním exkluzivního vzhledu jejich domova,“ vysvětluje Daniel Čabrada.

Jedinečný vzhled podlaze dodávají i dlouhá úzká prkna. Jsou vhodná do větších a středních prostor. Díky svému formátu působí v interiéru nevšedně a originálně. Menší formát se hodí především do místností, které je třeba opticky zvětšit. Navíc je v jejich případě zajímavou možností aplikace do trendy parketových obrazců.

Quick-Step Značka Quick-Step navrhuje a vyrábí širokou řadu laminátových, dřevěných a vinylových podlah, které se vyznačují svojí špičkovou kvalitou, snadnou instalací a ještě snadnější údržbou. Proslavila se zejména svým patentovaným instalačním systémem Uniclic®, který funguje zcela bez použití lepidla. Podlahy Quick-Step jsou skutečně univerzální, takže je můžete položit v celém domě. Díky širokému výběru dekorů a stylů, od klasických po módní, se najde ta pravá podlaha do každé místnosti ve vašem domě nebo bytě. Více informací na: www.quick-step.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry