Česko vévodí regionu v objemu investic do komerčních realit

„Česko, ve svém nejlepším pololetí v historii, předstihlo Polsko v objemu investic proudících do komerčních realit. To mimo jiné reflektuje rychlý růst domácí ekonomiky a silný zájem investorů, kteří oproti západním trhům těží v tuzemsku z vyšších výnosů a politické a ekonomické stability České republiky. Do konce roku 2017 očekáváme, že celkový investiční objem překročí hranici 3 miliard eur a budou opět padat historické rekordy. Příští rok ovšem přinese změny, a to zejména v typu nemovitostí, které se budou prodávat. Například u obchodních center očekáváme, že celkový objem investic u těchto nemovitostí klesne během příštích dvou let na polovinu. Naopak administrativní budovy by měly zaznamenat nárůst poptávky,“ říká Michal Soták, partner v investičním týmu společnosti Cushman & Wakefield.

Měnící se profil investorů

Za posledních 10 let se trh více než zdvojnásobil, s čímž souvisí i podstatné změny ve skladbě a profilu investorů. Počet zemí, z nichž investoři do Česka přicházejí, je také téměř dvojnásobný. Mezi lety 2005-2008 to bylo 13 zemí. Oproti tomu mezi lety 2013-2017 počet zemí vzrostl na 25. Původně nejaktivnější německé a rakouské investory, kteří zaznamenali výrazný pokles v podílu na investičním objemu, vystřídal v prvenství domácí kapitál. Podíl domácích investorů vzrostl ze zhruba 10 % na 30 %. Roste i objem investic, které pro velké investory spravují specializovaní správcové. Co se týče tzv. exotických zemí, nejvýznamnější jsou Singapur (zejména zprostředkovaně přes akvizici P3), Čína a Jižní Afrika. Vychází to z údajů společnosti Cushman & Wakefield, která porovnala data z let 2005-2008 s lety 2013-2017.

Obchodní centra

V České republice se momentálně nachází zhruba 100 obchodních center. Za poslední dva roky vystřídal majitele asi tucet z nich. Hodnota každého z nich byla nad 50 mil. eur.

„V příštích dvou letech máme v hledáčku už jen 4-5 projektů nad 50 mil eur. Lze tedy usuzovat, že v krátkodobém horizontu současný investiční boom zeslábne. Důvodů je několik. Noví majitelé jsou povětšinou dlouhodobí investoři, kteří nepotřebují rychle prodat a spíše si nemovitosti podrží. Maloobchodu se daří a investoři těží z velmi solidního zhodnocení svých nedávných investic. A konečně je to i skutečnost, že se nová obchodní centra téměř nestaví. Třeba v tomto roce se postavil pouze Central Jablonec,“ říká Alexander Rafajlovič, partner v investičním týmu společnosti Cushman & Wakefield.

Podle odhadů společnosti Cushman & Wakefield bude činit celkový investiční objem do obchodních center za rok 2017 kolem 1,2 miliardy eur.

* do střední Evropy počítáme: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika

** suma pokrývá segment kanceláří, maloobchodu, průmyslové nemovitosti a hotely.

