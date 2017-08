Dvě rozdílné kultury a společně splněný sen

Bollywoodská romance

Anvita Jain a Kryštof Kříž tvoří pár, jehož příběh je jak z romantického filmu. Pohádka začala při studiích ve Velké Británii. Začátky však nebyly jednoduché. Anvita pochází z tradiční indické rodiny, kde se nesluší, aby dívky měly před svatbou nějaký vztah, proto ten svůj museli tajit. Rozchod, pokus o aranžovaný sňatek nebo pomoc astrologa nakonec vedly k happy endu a svatbě v Indii. Jejich další kroky směřovaly do Prahy, kde se rozhodli splnit si svůj sen. Začali společně pracovat v designovém studiu, kde dokázali spojit dvě rozdílné kultury, rodiny a vyznání v jeden úspěšný projekt, v němž se mísí a vzájemně doplňuje indická kultura s českou. Studio se nachází v pražských Dejvicích, kde můžete objevit pečlivě vybrané produkty z oblasti módy, grafiky, interiérového designu a fotografie. „Jelikož je každý výrobek skutečný originál a liší se jeden od druhého, doporučujeme osobní návštěvu, kde si budete moct organické a ručně vyráběné produkty i osahat,“ dodává sám majitel.Znovuzrození starodávné indické techniky

Znovuzrození starodávné indické techniky



„Naším cílem je propojit zručnost a preciznost řemeslníku nejen v Indii, ale i v České republice. Zejména šaty, polštáře a další drobnosti jsou tak vytvářené zároveň v Praze. Chceme spolupracovat s lidmi, kteří si své práce cení a dokážou vytvářet jedinečné prvky,“

.

Základem všech jejich produktů jsou kresby, malby, fotografie, grafika a ornamenty. Jain&Kříž kladou důraz na precizní řemeslnou práci, nadčasové vzory a kvalitní materiály. Většina výrobků je vytvářena z jemné, ručně předené a tkané bavlny, hedvábí či vlny. O originální design látek se stará Anvita i Kryštof, veškerý materiál jezdí společně vybírat do Indie. Látky si zde nechávají potisknout například starou tradiční indickou technikou dřevotisku v Džajpuru nebo v Dillí. Designéři dávají přednost spontánnímu tisku, který zaznamenává jejich pocity a nálady. Se svými dodavateli úzce spolupracují, dohlíží na to, aby jejich výroba byla maximálně ekologická, a aby v dílnách, kde se jejich zboží vyrábí, byly zachovány dobré pracovní podmínky. Zapojují se i do spolupráce s neziskovými organizacemi, které podporují místní řemeslníky a v dané lokalitě i tradiční výrobu.doplňuje AnvitaProto můžete ve studiu nalézt nejen originální indické výrobky, ale i kvalitní doplňky vyráběné přímo v České republice.

„Jednou se nám stalo, že spokojený zákazník před nákupem na vybraném koberci meditoval, a dokonce se postavil i na hlavu,“

V designovém studiu lze zakoupit certifikované ručně tkané koberce či rohože na jógu, které byly vyrobeny ve spolupráci s kvalifikovanými řemeslníky ve venkovské Indii ve Varanásí.vzpomíná na jednoho ze zákazníků Kryštof. Certifikaci jim uděluje společnost The Global Organic Textile Standard (GOTS), která je celosvětově nejvýznamnější textilní zpracovatelskou normou. Cílem této mezinárodní organizace je zachovat všechny požadavky, které zajistí ekologický status textilií. To vše od sklizně surovin, přes ekologickou a odpovědnou výrobu až po označení certifikátem. Jain&Kříž jsou výhradními distributory těchto koberců ve střední Evropě.

Ruční výroba s bohatou tradicí

Další novinkou jsou vlněné polštáře a koberce, které jsou vyrobené zručnými ženskými řemeslni cemi z Kašmíru. Při práci používají ruční výšivku Crewel/Aari nebo řetězový steh (tradiční technika vyšívání v Kašmíru). Tato oblast přišla díky své strategické poloze v různých obdobích historie do styku s řeckými, římskými a perskými civilizacemi. V tradičních i moderních vzorech se tyto kultury dodnes odráží. Řemeslo v tomto regionu se vyznačuje citem pro detail a bohatým historickým dědictvím. Oblast se také vyznačuje častými konflikty. Proto designéři spolupracují s organizací, která postiženým ženám zajišťuje živobytí a možnost pracovat z domova.

