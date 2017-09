Ceny nájmů v komerčních nemovitostech rostou pomalu, zdražují luxusní kanceláře

Zatímco pronajmout si byt je v Česku stále dražší (v některých tuzemských lokalitách vzrostly ceny pronájmů dokonce i o desítky procent), trhu komerčních nemovitostí se trend razantního zdražování netýká. „V Praze sledujeme výraznější růst cen nájmů v komerčních prostorách pouze v případě top kanceláří v nejmodernějších kompl'exec'h v nejžádanějších lokalitách. Srovnatelné prostory, které by před rokem byly v nabídce za 12 euro (312 korun) za metr čtvereční a měsíc, se dnes nabízejí zhruba o 20 procent dráž, přičemž vůbec nejvyšší dosahované nájemné v centru metropole se pohybuje okolo 20 eur (520 korun). U ostatních komerčních nemovitostí ale pozorujeme spíše stagnaci cen nájemného,“ říká oblastní ředitel pro Prahu společnosti M&M reality Jan Martina.

Na pražském trhu komerčních nemovitostí je podle Martiny možné sledovat sílící poptávku, která odpovídá současné ekonomické prosperitě. „Na základě poptávky po menších prodejnách a jiných provozovnách můžeme usuzovat, že se daří i drobnému podnikání. V případě těchto nemovitostí si ale ceny nájemného drží v podstatě stejnou úroveň už několik let. Pokud platila kadeřnice za pronájem bývalé kočárkárny v panelovém domě před pěti lety 12 tisíc korun, tak dnes by si tu samou pronajala třeba za 12 500,“ říká Martina s tím, že kdo v současné době shání pěknou kancelář či prodejnu za rozumnou cenu, nemusí se bát, že nesežene. „Ceny se logicky odvíjejí od poptávky a drobní podnikatelé obecně nejsou ochotni jít do dražšího. Oproti tomu ty velké korporace mohou mít třeba zájem o prestižnější adresu a nejmodernější prostředí, které více zapůsobí na jejich obchodní partnery. Má to pro ně nějaký přínos si připlatit,“ dodává Martina.

Spíše stagnaci cen nájmů komerčních nemovitostí, vyjma nejprestižnějších adres, sledují realitní makléři i v dalších velkých městech. V Brně vzrostla měsíční cena nejluxusnějších kanceláří z loňských 12,5 eur (325 korun) na letošních 13,5 eura (351 korun) za jeden metr čtvereční. „Moderní kanceláře v lukrativních oblastech v centru města už jsou prakticky obsazené a nových prostor moc nepřibývá. Dá se proto předpokládat, že nájemné v tomto typu komerčních prostor nadále poroste,“ konstatuje Jarmila Odehnalová, oblastní manažerka pro Jihomoravský kraj společnosti M&M reality.

„V Ostravě vypadá vývoj nájemného podobně jako v Praze, v případě některých luxusních kanceláří se jedná o nárůst i o 20 procent. Co se týče kanceláří ve starší zástavbě, ceny stagnují,“ říká Jan Nováček, vedoucí ostravské pobočky společnosti M&M reality. Tyto starší kanceláře se podle něho hůře obsazují a nájemné v nich prakticky neroste. „V roce 2013 jsme například pronajímali kancelář o rozloze 20 metrů čtverečních v centru Ostravy za 3 600 korun na měsíc. Před rokem a půl tam šel nový nájemník za stejnou cenu a nyní je kancelář opět v nabídce a zase za tu samou částku,“ uvádí příklad Nováček.

Podle Josefa Dolanského, ředitele pobočkové sítě východní Čechy a Morava společnosti M&M reality, lze v následujících měsících a letech předpokládat růst cen nájemného především ve větších městech, a to právě v nejkvalitnějších nových či zrekonstruovaných kancelářích, obchodních plochách a logistických centrech. „U ostatních komerčních nemovitostí a v obcích pod 100 tisíc obyvatel neočekávám zásadní růst cen oproti současnému stavu,“ dodává Dolanský.

