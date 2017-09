Nový nábytek Češi vybírají v letácích i přes internet, nejčastěji nakupují mladí

Samotnému nákupu obvykle předchází pročtení letáku a návštěva webu daného prodejce nábytku. Průzkum tyto dva informační zdroje ukázal jako hlavní inspiraci, kterou čeští zákazníci před nákupem domácího vybavení vyhledávají. Až 30 procent lidí navštěvuje web prodejce několikrát ročně, 20 procent dokonce několikrát měsíčně. Obdobná čísla platí pro čtení letáků jednotlivých prodejců. Na třetím místě jsou mezi zdroji inspirace servery píšící o bydlení. Naopak nejmenší zájem dotázaní projevili o specializované veletrhy a newslettery zasílané e-mailem.

„V letošním roce nám velmi výrazně narostly počty návštěv na webových stránkách a také v rámci e-shopu. Online prodeje nám rostou v desítkách procent. Vidíme v tom trend, který postupně zesiluje,” komentuje Pavlína Šedivá, vedoucí marketingu společnosti Sconto nábytek. Stejnou zkušenost s nákupním chováním Čechů potvrzuje také spolumajitel online vyhledávače nábytku FAVI.cz, Jan Zajíc: „Z naší zkušenosti mohu potvrdit, že trend výběru i nákupu nábytku na internetu u Čechů výrazně posiluje. U stále většího počtu zákazníků je internet při hledání nového kusu nábytku na prvním místě. Finální dokončení nákupů online je přitom také na vzestupu.“

Ačkoliv přes internet pořizujeme stále více zboží, u kategorie velkého nábytku si téměř polovina dotázaných neuměla představit výběr i koupi online. Jiné je to s domácím textilem, ten by přes internet koupilo 58,5 procenta zákazníků, dekorace pak 58 procenta. Světla do domácnosti by přes internet pořídilo 49 procent dotázaných, zahradní nábytek by online cestou řešilo 45 procent lidí. „Je zřetelné, že stále více lidí šetří svůj čas, takže si zboží objedná online a nechá přivézt domů, popřípadě si zboží prohlédne na prodejně a vyzvedne osobně v našich obchodních domech,” potvrzuje Pavlína Šedivá.

Výběr větších kusů nábytku online, ale jeho samotnou koupi na kamenné prodejně potvrzuje také Jan Zajíc. „Zejména u cenově náročnějšího nábytku je tzv. ROPO efekt (Research online, purchase offline) stále velmi silný. Lidé si sedačku nebo ložnicovou soupravu vyberou na internetu, ale samotný nákup proběhne tradičně na prodejnách. Tento postup nám potvrzují i naši partneři z řad retailových prodejců s kamennými prodejnami.“

Jak často a kolik zákazníci utratí

Nábytek je něčím, co obvykle pořizujeme na delší dobu. Z průzkumu vyhledávače FAVI vyplývá, že základní kusy nábytku, jako jsou šatní skříně, kuchyňské linky, obývací stěny apod. obměňuje 58 procent českých zákazníků po více než 5 letech. Jednou za 2 až 5 let nakupuje toto zboží 22 procent Čechů, obvykle jsou to domácnosti s vyššími příjmy, konkrétně nad 40 tisíc korun měsíčně. Za poslední 2 roky za tento typ nábytku utratilo částku 5 až 10 tisíc Kč 11 % lidí, 10 až 20 tisíc Kč investovalo 9 % lidí stejně jako částku nad 50 tisíc Kč. V rozmezí 20 až 50 tisíc Kč pak nakupovalo 7,5 procenta zákazníků.

Podle dat si však Češi o to více dělají menší radosti. Nové dekorace pořizuje 16 % dotazovaných i několikrát za rok, 27 % jednou ročně. Ve věkové skupině 15 – 29 let pořizuje tento typ zboží jednou či víckrát do roka až 60 procent lidí. Na to, že se jedná o doplňky poukazuje i výše útrat. Za poslední 2 roky za ně utratila čtvrtina zákazníků do 1000 Kč, 35 % pak mezi 2000 až 5000 Kč.

Oproti dekoracím představují svítidla pro Čechy jakési stálice, vyměňují je za nová totiž poměrně málo. Jen 6 procent zákazníků je nakupuje několikrát ročně, 15 procent jednou za rok a až 35 procent po více než 5 letech. V posledních dvou letech za ně 40 procent lidí zaplatilo mezi 1000 až 5000 Kč.

Z průzkumu vyhledavače FAVI také vyplynulo, že domácí vybavení, ať už se jedná o nábytek, dekorace či svítidla, v kratších časových obdobích obměňující ponejvíce zákazníci ve věkové kategorii 15 – 29 let.

Pozn. Průzkum společnosti FAVI.cz byl realizován ve spolupráci s průzkumnou agenturou STEM/MARK na reprezentativním vzorku populace 500 v červnu 2017.

