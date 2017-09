Chcete topení viditelné, nebo skryté? Záleží na vkusu a prostoru

Bez zdroje tepla se v našich zeměpisných podmínkách neobejdeme. Základní otázka tedy spočívá jen v tom, pro co se rozhodnout. Ačkoli možností je řada, již po léta v oblibě vedou otopné systémy napojené na teplovodní potrubí. Zvolit deskový radiátor na stěnu nebo moderní podlahový konvektor? KORADO dává na vybranou mezi obojím, záleží jen na prostorových možnostech bytu a osobním vkusu. Navíc při pořízení moderního topení ušetříte i na nákladech za vytápění.

Ačkoli základní rolí topení je vyhřát interiér, čím dál více se na něj pohlíží i jako na prvek, jenž významně ovlivní celkové vzezření bytu. Roli přitom hrají nejen prostorové možnosti a celkové zařízení bytu, ale také vlastní architektonické řešení bydlení. V moderních interiérech pyšnících se výraznými prosklenými prostory se totiž místo na radiátor hledá jen obtížně. Přesto se deskové radiátory ani v budoucnu nemusí o svoje místo na trhu bát.

Konvektor pro designové pojetí i rovnoměrné vytopení interiéru

Konvektorové systémy umožňují zaměřit se v interiéru výhradně na design. Protože jsou umístěné pod podlahou a prozradí je pouze mřížka v podlahové krytině, nijak nenarušují koncepci prostoru. Bydlení zůstane jeho vzdušnost, vyniknou francouzská okna, vstupy na terasu či velké prosklené plochy. Při tomto typu vytápění se teplo do místnosti dostává prouděním neboli konvekcí. Dochází k cirkulaci, při níž teplý vzduch stoupá ke stropu, tam se ochlazuje a následně zase klesne k podlaze. Protože vzduch proudí celým prostorem podél stěn, interiér se lépe a rovnoměrněji prohřeje, byt přitom vytopíte s minimálními náklady. Poslední novinka, jíž je konvektor KORAFLEX FW, umožnuje interiér nejen vytápět, ale zvládne ho v případě potřeby i chladit. Komfortní tepelnou pohodu zajistí i v místech s vyššími tepelnými ztrátami, jimiž jsou právě velké prosklené plochy. Díky důmyslné technologii ho lze navíc i zapojit do systému inteligentního řízení budov.

Deskový radiátor pro tradiční vytápění s netradičním designem

Klasický radiátor je vhodný do tradičněji řešených interiérů. Ovšem i z tohoto nenápadného bílého zdroje tepla můžeme jednoduše vykouzlit originální doplněk, a to vlastním potiskem na čelní krycí desku. Design tak můžete přizpůsobit sami sobě či vzhledu obytné místnosti. Děti budou jistě nadšené, pokud by radiátor v jejich pokojíku zdobila oblíbená pohádková postava či vlastnoruční kresba.

