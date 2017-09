MANGO KUSKUSOVÝ SALÁT

KUSKUS je snad nejoblíbenější surovinou zdravé výživy. Pochází ze severoamerické kuchyně arabských zemí. A co je vlastně kuskus? Do kuliček tvarovaná krupice z pšenice, prosa nebo ječmene. Nejčastěji bývá přílohou zeleniny. Za studena se využívá do salátů. Zároveň je univerzální surovinou a skvěle se hodí i do sladkých jídel. Vynikající je kombinace s jablky, rozinkami a skořicí.

Jeho příprava už nemůže být jednoduší. Kuskus se zalije vroucí vodou, vývarem, na sladko můžete vyzkoušet i různé alternativní nápoje. Promíchejte, přikryjte pokličkou a několik minut nechte odstát.