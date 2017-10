Festival světla SIGNAL předvede světelné statické, site-specific i interaktivní instalace a videomappingy

Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i zahraničí. Světelné statické, site-specific i interaktivní instalace, projekce a videomappingy diváci uvidí na dvou trasách: Centrum a Vinohrady. Většina uměleckých děl bude umístěna ve veřejném prostoru, instalace umístěné uvnitř budov budou tvořit letošní novinku: Galerijní zónu SIGNAL festivalu, která bude přístupná za poplatek. Vyvrcholením každého festivalového večera bude připomenutí 5 let od vzniku festivalu, které se odehraje na kostele sv. Ludmily na náměstí Míru. Pátý ročník SIGNAL festivalu se koná od 12. do 15. října 2017. Slavnostní zahájení proběhne 12. 10. v 19:00 na náměstí Míru.

SIGNAL festival i v letošním roce představí instalace umělců z celého světa. Nejdelší cestu do Prahy musí absolvovat významný australský umělec Kit Webster, jehož dílo Axiom zazáří na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kit Webster i někteří další umělci vezou do české metropole instalace, které slavily úspěch na dalších světových festivalech, celá polovina instalací bude mít ale právě na pražském festivalu světla svoji světovou premiéru. Mezi ně patří i díla od umělecké skupiny Blok_4 a studentů ateliéru intermédií na AVU představovaná v sekci SIGNAL CALLING powered by ČT art, jedné z novinek letošního SIGNALu. Sekce objevuje zajímavé projekty zejména mladší generace českých umělců, kteří se věnují práci se světlem. Diváci letošního ročníku festivalu se tak v ulicích mohou těšit na díla nadějných tvůrců i velkých a světově uznávaných jmen oboru. Výrazně zastoupená bude disciplína projekce. „Našim návštěvníkům letos vezeme 22 umělců a uměleckých skupin z 10 zemí. Z koktejlu instalací, které jsme v rámci programové rady pro pátý SIGNAL zvolili, mám opravdu dobrý pocit a věřím, že si na festivalu najde každý tu svoji: od monumentálních instalací, jako je například ta od Ryoichi Kurokawy nebo Kita Webstera či dílo uskupení SPAM, za kterým stojí Vladimir 518 a David Vrbík, přes hravé RaumZeitPiraten a Antivj, křehkého Tetse Ohnariho k působivým dílům umístěným v galerijní části. Velkou radost máme letos také z počtu českých umělců i z množství nově vznikajících děl. Věříme, že laťku, kterou jsme si kdysi vytyčili, stále posouváme a ani tento říjen nebudou návštěvníci večerů strávených v ulicích Prahy litovat,“ říká programová koordinátorka Lenka Jiroutová. Většina instalací bude tak jako v loňských letech k vidění v ulicích města, čtyři díla budou letos tvořit novou Galerijní zónu SIGNAL festivalu. Ta bude dostupná za jednotnou cenu 100 Kč a lidé v ní spolu s uměním tvůrců objeví i výjimečné prostory, které nebývají ve všech případech vždy přístupné veřejnosti.

Další výraznou novinkou pátého ročníku festivalu je rozšíření trasy festivalu z jedné do dvou. Pro návštěvníky to znamená možnost objevit nová místa na trase Centrum, která povede přes Kampu, Staré Město až po Nové Město, i šanci projít si o něco komornější trasu Vinohrady zahrnující lokality Prahy 2 a Prahy 3. „Rozhodnutí rozmístit instalace na dvě trasy hodně ovlivnila čísla návštěvnosti. Festival navštívilo přes 578 000 diváků, což je opravdu hodně. Rozhodli jsme se tedy pro letošek zkusit model dvou tras. Kromě toho, že si slibujeme větší rozptýlení lidí do ulic, nám to umožnilo posunout se na nové, zajímavé lokace,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

SIGNAL festival letos slaví 5. let od svého vzniku. Za uplynulé čtyři ročníky se stal významným hybatelem kulturního dění v České republice. Z celkového počtu 100 instalací bylo 65 vytvořeno právě na míru SIGNAL festivalu, autory 23 z nich jsou čeští umělci. SIGNAL tak patří k nejvýraznějším producentům nového umění u nás. Na předchozích ročnících měli lidé šanci obdivovat umění tvůrců z více než 22 zemí světa, právem je tudíž SIGNAL považován za festival mezinárodní. Do ulic Prahy akce přivedla již více než 1.5 milionu návštěvníků. I letos organizátoři očekávají, že pokud bude počasí přát, na festival dorazí možná více diváků než v loňském roce, kdy si světelnou podívanou nenechalo ujít přes rekordních 578 000 lidí. „SIGNAL festival je již pevným bodem v kalendáři podzimní Prahy a já jsem velmi rád, že akci takového rozměru, která je, jak vím, oceňovaná i v zahraničí, v Praze máme. To je jedním z hlavních důvodů, proč hl. m. Praha festival zahrnula do akcí s kontinuální podporou. Pevně věřím, že letošní ročník posune již tak vysokou laťku zase o kus výše a přeji festivalu kreativní tvůrce a odvážné nápady i do dalších let,“ říká radní pro kulturu hlavního města Prahy Jan Wolf. Svých 5 let festival oslaví každý večer na jednom z jeho ikonických míst, na náměstí Míru, kde si vždy od 23:00 připomene všech 5 videomappingů, které za minulé ročníky i ročník současný lidé mohli vidět na kostele sv. Ludmily.

Co uvidíte na SIGNAL festivalu 2017:

6 videomappingů během každého večera

Na fasádě Tyršova domu bude možné putovat paralelními vesmíry se stereoskopickou 3D videomappingovou projekcí od barcelonského umělce Filipa Rocy. 3D videomapping je jednou z placených instalací festivalu. Diváci za vstupenku, ke které dostanou nezbytné 3D brýle, zaplatí 50 Kč.

Kostel sv. Ludmily na náměstí Míru bude hostit umění francouzského tvůrce Yanna Nguemy, který patří k současným špičkám oboru. Jeho dílo Caryatyds navozuje dojem pohybu desítek tisíc kamenů, čehož umělec dosáhl díky vlastnímu softwaru, který pro svoji práci po čtyři roky vyvíjel. Videomapping tak pracuje s každou z přibližně 50 tisíc cihel tvořících fasádu kostela sv. Ludmily. Před spuštěním videomappingu se budou moci sami diváci zapojit do jeho odpočtu a prostřednictvím stránky www.odpocet.eu vyslat svoji molekulu a videomapping tak interaktivní hrou od Mercedes-Benz nastartovat.

Sv. Ludmila pak bude hrát roli i v oslavách 5. narozenin SIGNAL festivalu. Každý festivalový večer, vždy od 23:00, se na její fasádě znovu odehraje všech pět videomappingů, které pro dominantu Prahy 2 doposud vznikly. Přijďte si připomenout instalaci Khôra od českého studia The Macula, Evoluce od španělských Onionlab, Escape od maďarského umělce Bordos.ArtWorks a Point Line Surface Solid od německého tvůrce Daniela Rossy. Závěr téměř 45minutové projekce bude patřit od Caryatyds od Yanna Nguemy.

Mladí a nadějní tvůrci

Studenti AVU Intermedia 1, umělecká skupina BLOK_4 a projekt Heardt tvoří novou sekci SIGNAL CALLING, jejímž patronem se stala ČT art. Cílem sekce, do které byly vybírány projekty z otevřené výzvy, je podpora perspektivních umělců působících na území ČR.

Instalace studentů ateliéru intermediální tvorby Mileny Dopitové na AVU nechají diváky stát se v instalaci Anonymous Illusion předmětem celého díla a zažít sami sebe v nadživotní velikosti. Skupina BLOK_4 umožní návštěvníkům Zrcadlové kaple Klementina vyzkoušet si prostřednictví instalace Hladina v praxi, jak funguje optické iluze oscilace vln, a projekt Heardt, který se nedávno vrátil z legendárního festivalu Burning Man, světelně roztepe konstrukci lidského srdce pomocí klavíru.

Fascinující projekce i interaktivní instalace

Výjev složený z nespočtu samostatných příběhů, které do sebe postupně zapadají jako napínavý film. Tak vypadá instalace Mécaniques Discursives od umělců Freda Penella a Yannicka Jacqueta z vizuálního labelu Antivj. Diváky vezme v Cihelné na cestu od Gutenbergovy doby k digitální současnosti, ke dvěma zásadně rozdílným epochám, které ale spojuje zásah technologiemi.

Projít 35 metrů dlouhým tunelem, který si hraje se vztahem mezi prostorem, časem a lidským vnímáním, budou moci lidé na Staromětském náměstí v instalaci od španělských autorů Playmodes. Ve speciální verzi instalace Beyond se světly od české společnosti ROBE se návštěvníci dostanou až na hranici možností svých smyslů a emocí.

Světelná a zvuková chapadla chobotnicí instalace Octopus Garden od německých umělců RaumZeitPiraten budou okupovat zahradu Anežského kláštera. Nejvýznamnějším podnětem pro pohyb chobotnic budou u díla samotní diváci, kteří je mohou modifikovat svou vlastní přítomností.

Galerie v inspirativních prostorách

Novinkou letošního ročníku je Galerijní zóna SIGNAL festivalu. Ta zahrnuje čtyři prostory: Colloredo-Mansfeldský palác, Zrcadlovou kapli Klementina, palác U Stýblů a DUP39. Místa, která jsou v některých případech jen výjimečně přístupná veřejnosti, budou hostit světelné instalace často využívající specifik daných prostor.

Instalace Wave Interference od kanadského výtvarníka Robyna Moodyho rozehraje sál Colloredo-Mansfeldského paláce pomocí kinetické instalace tvořené z 88 neonových světel a varhan. Zrcadlová kaple Klementina bude hostit hru s možnostmi lidského oka v instalaci Hladina od BLOK_4. V paláci U Stýblů české studio Lunchmeat předvede divákům svoji intenzivní světelně-zvukovou studii prostoru jednoho z pater paláce v instalaci Henge. Galerijní zónu uzavírá DUP39, kde německý label raster-noton uvede svůj projekt White Circle, akusticko-architektonický prostor koncipovaný jako audiovizuální instalace.

Vstupné do Galerijní zóny SIGNAL festivalu stojí jednotných 100 Kč. Po zaplacení v jakékoli lokalitě zóny dostane návštěvník pásku, se kterou může navštívit všechny čtyři instalace.

Bohatý doprovodný program

SIGNAL festival letos nejsou jen světla a fascinující instalace v ulicích, ale i doprovodný program, který doplňuje festivalové dění. Na návštěvníky čekají umělecké performance pod vedením renomovaných umělců Hynka Alta a Erika Sikory. Na trase festivalu se lidé budou moci naučit základy znakové řeči díky lekci znakové řeči od sdružení Tichý svět, mohou si vyzkoušet interaktivní digitální ilustraci v Samsung Story Cube nebo malování světlem v Canon Foto Hub. Zájemci o fotografování se mohou přidat ke Canon ambasadorovi Tomáši Třeštíkovi a naučit se, jak funguje low light fotografování v rámci Instameetu, který se koná 14. 10.

Součástí letošního ročníku SIGNALu bude i Transmit festival. Program festivalu platformy pro digitální kulturu se skládá z přednášek, audiovizuálních performancí, výstav, projekce a hudebních vystoupení včetně showcase německého labelu raster ve vršovickém klubu Ankali. Vstupenky jsou k dispozici již nyní v přeprodeji na GoOut.cz.

Představení Kolaps od Losers Cirque Company&Hyperbinary bylo bohužel ze zdravotních důvodů zrušeno.

O SIGNAL festivalu

Světelný festival SIGNAL je největší kulturní událost v České republice, která díky jedinečnému propojení umění, městského prostoru a moderních technologií za svou čtyřletou existenci přilákala do kulis Prahy více než 1, 5 milionu diváků.

Festival v sobě jedinečným způsobem spojuje vizuálně atraktivní díla s náročnými instalacemi mezinárodní kvality. Svou koncepcí tak oslovuje jak širokou, tak odbornou veřejnost. Díky podpoře nových uměleckých děl je SIGNAL festival respektovanou platformou i v mezinárodním měřítku a vyhledávaným místem pro seznámení se s nejnovějšími projekty oboru.

Financování festivalu tvoří podpora dotačních programů, zejména Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a zapojených městských částí, dále partnerství s komerčními subjekty a výnosy z vedlejší činnosti festivalu.

5. ročník festivalu světla SIGNAL proběhne od 12. do 15. října.

Poděkování:

Festival světla v Praze SIGNAL vzniká za laskavé podpory hlavního města Prahy, městské části Praha 3, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, městských částí Praha 1, Praha 2, Molior.

Hlavní partner: Mercedes-Benz

Oficiální partneři: Cisco, Czech Tourism, Skupina ČEZ, Samsung

Generální mediální partner: Česká televize

Hlavní mediální partneři: Český rozhlas, Aktuálně.cz, CineStar, Deník, JCDecaux, Reflex

Mediální partneři: Harper`s Bazaar, Art Jaws

Technologičtí partneři: AV media, ROBE

Technický partner: KOMA

Oficiální fotopartner: Canon

Oficiální pivo: Staropramen

Oficiální dopravce: Dopravní podnik hlavního města Prahy

