Nezbytná klika v průběhu dvacetiletí

Dveřního kování se dotýkáme dennodenně a přitom si jen málokdy uvědomíme, jak se nám jejich design doslova mění pod rukama. O tom, jaké se změny prodělala podoba klik za posledních dvacet let, jsme si povídali s panem Romanem Ulichem, hlavním designérem M&T, jediného českého výrobce designového kování.

Společnost M&T jste se svým bratrem založili v roce 1997. Vzpomenete si, jak v té době vypadalo kování, se kterým se mohl český zákazník nejčastěji setkat?

To si vybavuji úplně přesně. Tehdejší nabídka klik totiž byla poměrně jednotvárná a naprostá většina dveří u nás byla osazena lesklými lakovanými klikami ve žlutém odstínu na dlouhých mosazných štítech, které byly do České republiky dováženy italskými výrobci. Jediné, co tak trochu narušovalo tento monopol, byly nerezové kliky z Německa v provedení s kulatou rozetou. Toto kování však bylo vzhledem ke své vyšší ceně určené především pro administrativní a kancelářské projekty a k běžnému zákazníkovi se v podstatě vůbec nedostalo.

Kdy se začala situace měnit?

Začátkem nového tisíciletí zájem o kování s dlouhými štíty postupně opadnul a na uvolněné místo na trhu se začalo drát rozetové kování s matným stříbrným povrchem. Okolo roku 2005 se pak začal prosazovat zcela nový a přelomový trend, který ve světě kování postupně převládl - kliky s hranatými tvary. Jejich úspěchu přitom zpočátku mnoho nenapovídalo – vzpomínám si, že když jsme v roce 2004 představovali nový model hranatých klik ENTERO na hranatých rozetách, tak v záplavě kování s oblými tvary působily jako zjevení. To, co se zpočátku zdálo jako nesmysl, se ale nakonec stalo mezi prodejci a návštěvníky obrovskou senzací.

Jaké designové trendy se prosazují ve světě kování v současnosti?

Jasným trendem je v posledních letech minimalismus. Výrobci klik se snaží vše co nejvíce zjednodušit nebo popřípadě skrýt a schovat, a tak se objevují slabší ploché rozety nebo

takové, které jsou zcela zapuštěné do plochy dveří. Největším hitem jsou pak kliky, které jsou zcela bez rozet, jako například naše kování z řady MAXIMAL. Současně s tím můžeme pozorovat i postupný návrat oblých tvarů – úplně ostré hrany už zkrátka nejsou tak in, takže se vše opět lehce zaobluje. Co se týče povrchových úprav, velmi žádaný je kvalitní černý matný povrch, který nyní můžete vidět nejen na klikách, ale i na luxusních autech, hodinkách či módních doplňcích. V současnosti se také velmi intenzivně pracuje na konceptu otevírání dveří bez klasické kliky, v budoucnosti se tak můžeme těšit na to, že otevírací segment již nebude vystupovat nad povrch dveří, ale bude přímo jejich součástí.

Děkujeme za rozhovor.

Material & Technology s.r.o. – M&T

První a zároveň jediný český výrobce designových dveřních klik využívající moderní technologie pro žádané a velmi kvalitní povrchové úpravy - matný nikl a nitrid titanu v několika barevných odstínech. U svých výrobků klade hlavní důraz na kvalitu, mnohaletou funkčnost a moderní design. Nové designy vznikají přímo pod rukama pracovníků firmy od návrhu až po realizaci ve výrobě.



