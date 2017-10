Zákon o regulaci makléřů nebude, prohrává občan

Česká republika je při pohledu do statistik doslova velmocí realitních makléřů. Podle dostupných údajů zde operuje zhruba 15 tisíc realitních zprostředkovatelů, což je v přepočtu na jednoho obyvatele v Evropě nejvíce. Jedním z důvodů je fakt, že tuto činnost může vykonávat prakticky kdokoliv bez minimálního vzdělání, kvalifikace, schopností či praxe. „Zároveň to ale ukazuje, jak dobře na tom český trh s nemovitostmi je. Velké množství těchto makléřů se totiž stále velmi dobře uživí,“ doplňuje Fojtík.

Ministerstvo pro místní rozvoj chystalo speciální zákon, který by změnil zprostředkovatelskou realitní činnost z živnosti volné na vázanou. Věcný záměr schválila vláda v lednu, v platnost měl být zákon uveden koncem roku, k čemuž bohužel nedojde. „Nic nového, ve stejném stavu jsme několik let. Určitě bych ale uvítal, kdyby byla jasně definována činnost makléře, nastavila se jasná pravidla, která by byla vymahatelná. Vázaná živnost je cesta, jak vše orámovat, ale je potřeba mít nástroje, jak s trhem makléřů pracovat,“ vysvětluje Martin Fojtík z Fincentrum Reality.

Podle schváleného návrhu, který ale s novou vládou může spadnout pod stůl, by měl makléř splňovat řadu podmínek, jednou z nich je disponovat minimálně středoškolských vzděláním. Navrhoval také povinnou odbornou zkoušku ze základů občanského zákoníku, živnostenského nebo stavebního zákona. „Je potřeba vyčistit trh od nepoctivců. Ekonomice se daří, nemovitosti se prodávají, hypotéky jsou stále dostupné… Proto je tady stále velký prostor, aby se na trhu objevovali makléři, kteří klientovi místo profesionální a spolehlivé služby nabídnou hochštapleřinu,“ doplňuje Fojtík z Fincentra Reality, kde už nyní budoucí makléři procházejí vstupním čtyřkolovým školením. „U nás absolvují právní vzdělávací cyklus, musejí mít základní znalosti o marketingu a nakonec skládají makléřskou zkoušku. Její nesplnění znamená ukončení spolupráce s naší společností.“

Podle Fojtíka panuje napříč realitními agenturami shoda na tom, aby se zákon o realitních zprostředkovatelích uvedl do praxe co nejdříve. Právě Fincentrum Reality pracuje na této strategii dlouhodobě. „Snažíme se o diskuzi jak mezi realitními odborníky, tak na úrovni vlády či sněmovny. Doufáme, že bude regulace makléřů zajímat i příští politickou reprezentaci,“ přeje si Martin Fojtík.

O Fincentrum Reality:

Fincentrum Reality vzniklo v roce 2013 jako dceřiná společnost finančně poradenské společnosti Fincentrum a.s. na základě potřeby klientů, kteří chtěli pomoci jak se správou finančních zájmů, tak i těch realitních. Díky propojení s Fincentrum a.s. zajištuje Fincentrum Reality komplexní servis při realizaci realitních obchodů a jejich financování.

