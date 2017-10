Komerční nemovitosti: Retail Park Most změnil majitele

Investiční fond Focus Estate Fund koupil od společnosti TK Development nákupní park Retail Park Most o celkové rozloze 6 471 m2. Jedná se o třetí investici fondu do komerčních nemovitostí. V portfoliu dříve nakoupených projektů jsou Retail Park Centro Ostrava v České republice a Galeria Sandomierz v Polsku. Pronájem centra Retail Park most zajišťuje společnost Cushman & Wakefield.