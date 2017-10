Byty k pronájmu: požadavky na podnájemníky se zpřísňují, situace nahrává pronajímatelům

„Nedostatek volných bytů k pronájmu nahrává jejich majitelům, a to nejen v Praze, kde v některých lokalitách rostou ceny nájemného dvouciferným tempem. Najít do pěkného bytu nájemníka, není v tuto chvíli nijak obtížné. Lidé ovšem stále podceňují rizika spojená se špatnou volbou,“ konstatuje Martina.

Zatímco například v USA či ve Velké Británii je podle něho běžné vyžadovat po potenciálním nájemníkovi reference od zaměstnavatele či od bývalých pronajímatelů, v Česku zatím podobné věci zvykem nejsou. Lidé mnohdy pronajmou byt prvnímu, kdo projeví zájem a je ochoten složit kauci, případně jen na základě osobních sympatií. „Tím riskují velké starosti. Někdy stačí jeden nezaplacený nájem, aby se majitel bytu, který byl třeba financován hypotékou, dostal do finančních potíží. A nelze spoléhat na to, že neplatiče jednoduše z bytu vykážete. Občanský zákoník stále více chrání nájemníky, než pronajímatele. Je proto zcela stěžejní si budoucího nájemníka důkladně prověřit,“ upozorňuje Martina.

Jak na to? Při prohlídce se zajímejte o to, jaké má potenciální nájemník zaměstnání, proč se rozhodl stěhovat a kde bydlel předtím. Jednoznačným varovným signálem je například předchozí bydliště na obecním úřadě. Prověřte proto adresu, kterou má dotyčný uvedenou v občanském průkazu. Jasně zájemci sdělte, že si v bytě nepřejete nikoho, kdo řeší nějaké dluhy či exekuce. Nepoctiví lidé budou pochopitelně lhát a mlžit, proto by vaše další kroky měly směřovat na internet. Podívejte se do insolventního rejstříku (www.justice.cz), zda dotyčný nemá dluhy, které nesplácí. „Vzhledem k silné poptávce si opravdu můžete vybírat. Nemějte strach požadovat po zájemci další garance, například právě reference od zaměstnavatele, ale třeba i výpis z bankovního konta či z registru neplatičů. Pokud je vám nepříjemné takové věci po lidech vyžadovat, je lepší obrátit se na realitní kancelář, která zájemce prověří za vás,“ říká Martina s tím, že v některých případech se může vyplatit třeba mírně snížit cenu nájmu, čímž se počet zájemců ještě zvýší, a s ním i šance vybrat si do bytu přesně takového nájemníka, jakého chcete. Třeba spolehlivého státního zaměstnance.

Realitní kancelář může majiteli následně pomoci i se správou pronajímané nemovitosti, tak aby nemusel řešit žádné starosti s bytem ani nájemcem. „Tyto služby nenabízíme ve standardu, tedy v rámci každého pronájmu. Ale v případě, že o to má klient zájem, lze nastavit parametry spolupráce tak, že za něho převezmeme všechny starosti spojené se správou nemovitosti, od převodu energií, přes kontrolu včasného placení nájemného až po řešení technických havárií. Poplatek za tyto služby se u nás pohybuje okolo 5 procent z měsíčního nájemného,“ dodává Martina.





