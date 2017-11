Khaki není jen uniforma, nelekejte se zemitého odstínu v interiéru

Z prostředí armády vzal útokem svět módy a nyní se nezaleknul ani interiérového designu! Řeč je o zemitém odstínu khaki, který dokáže s pomocí akrylátových dvířek T.acrylic snadno dobýt i váš interiér!

„Khaki, jehož exotické pojmenování pochází z hindštiny, je tlumeným přírodním odstínem na pomezí hnědé a zelené, který se skvěle kombinuje s mnoha dalšími barvami vycházejícími ze světa přírody a dovede každý prostor velmi příjemně zútulnit a proteplit,“ uvádí pan Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělaní společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek, a pokračuje: „V elegantním matném provedení nyní můžete nově dostat khaki i do svého interiéru a to s pomocí dvířek T.acrylic s akrylátem na povrchu. Vyznačují se zdravotní nezávadností i vysokou barevnou stálostí a díky olepení hran pomocí technologie PUR navíc snadno odolají vlhkosti i působení vysokých teplot, takže se je nemusíte bát umístit ani do koupelny či kuchyně.“ S akrylátovými dvířky v matném khaki dekoru vás navíc vůbec nemusí trápit nevzhledné otisky prstů – díky speciální povrchové úpravě na nich totiž žádné nezůstávají!

Dvířka T.acrylic v tomto novinkovém dekoru jsou tak skvělým důkazem toho, že khaki rozhodně nemusí být jenom uniforma!

