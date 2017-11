Silnice jsou v zimě nebezpečnější, kde jsou riziková místa

S klesající teplotou začínají řidiče trápit ranní mrazy. Na silnicích se totiž může tvořit nebezpečné náledí. Lidé by si měli dávat pozor hlavně v lesních úsecích, na mostech a železničních přejezdech.

Náledí na silnici v lesních úsecích roztává později a to z důvodu toho, že se do nich později dostávají sluneční paprsky a je tam větší vlhkost. Navíc to v lesích může velmi často klouzat i kvůli námraze a mrznoucím mlhám.

V pořádné ledové pasti pro řidiče se po ránu v tomto počasí mění i mosty. Na mostech to mnohem více klouže kvůli tomu, že mnohem rychleji promrzají.

A velký pozor si musejí řidiči dávat i na železničních přejezdech, před časem se na Kolínsku srazila tři auta a nehoda si vyžádala jednu oběť. "Železniční přejezd se totiž nesolí, takže jsou chráněny pouze pruhováním," vysvětlil mluvčí ÚAMK Petr Vomáčka.