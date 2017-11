Mouka: univerzální surovina mnoha receptů

Bez mouky to v kuchyni prostě nejde. V České republice můžeme vybírat z nepřeberného množství typů mouk. Všichni víme, že hrubá se používá na knedlíky, polohrubá převážně na pečení a hladká k vaření a přípravě běžných, jemných a cukrářských pečiv. Takzvaná dvounulka je u nás nejprodávanější. Ale jak poznat tu nejkvalitnější? Napomohou Vám značky kvality – například Klasa, Regionální potravina nebo tzv. „biozebra“. Zkuste si připravit pokrm z našich lákavých a voňavých receptů.

Recept na křehké košíčky s čokoládou

Tartaletky nejsou vůbec náročné na přípravu, vypadají báječně a chutnají ještě o něco lépe. Naplnit je můžete v podstatě jakýmkoliv krémem, tvarohem, čokoládou, pudinkem nebo třeba ovocnou želatinou. Pak už jen dozdobit ovocem nebo ořechy a máte hotovo.



Ingredience na těsto:

• 150 g hladké mouky

• 70 g cukru krupice

• 70 g másla

• 2 žloutky

• 2 lžíce vody

• 1 vanilkový cukr

Ingredience na náplň:

• 150 g hořké čokolády

• 130 ml 30% smetany

• 20 g másla

• čerstvé ovoce nebo ořechy na ozdobení

TIP: Pokud nemáte formičky na košíčky, upečte korpusy na dně formy na muffiny.

Postup:

• Ze všech ingrediencí vypracujte hladké těsto. To zabalte do potravinové fólie a uložte na hodinu do lednice.

• Vychlazené těsto vyválejte (cca na 3 mm) a skleničkou vykrájejte kolečka.

• Vykrájenými kolečky vyložte formičky na košíčky a propíchejte dno vidličkou.

• Pečte cca 10 minut nebo dozlatova, při teplotě 180 °C .

• Připravte si náplň. Přiveďte smetanu k varu a odstavte ze sporáku.

• Do smetany nalámejte čokoládu a pečlivě míchejte až do rozpuštění. Na závěr vmíchejte máslo.

• Upečené košíčky po vychladnutí vyjměte z formiček a naplňte je tekutou čokoládou.

• Hotové košíčky nechte vychladit v lednici a na závěr je dozdobte ovocem nebo ořechy.

