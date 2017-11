Používat mobil v hospodě? Ano, nebo ne?

Až 72 procent návštěvníků českých hospod a restaurací v nich běžně používá mobilní telefon. Najdou se však i tací, kteří to považují za sociální přešlap. V průzkumu Českého svazu pivovarů a sladoven uvedlo 36 procent dotazovaných, že používání telefonů v restauracích a hospodách jim jednoznačně vadí, zejména pokud je u stolu více lidí. Více jak dvě pětiny respondentů by navíc uvítaly zákaz používání mobilů v restauračních zařízeních.

Většinou lidé mobil používají, když jim někdo volá nebo píše. Jeho prostřednictvím ale i sami aktivně komunikují na sociálních sítích, pořizují fotky svých známých, atmosféry, jídla, sdílejí nebo jen tak brouzdají na internetu. Pouze 28 procent respondentů uvedlo, že mobil v restauracích a hospodách nepoužívá.

„Výsledky průzkumu nás nepřekvapují. Mobilní telefony se staly běžnou součástí našich životů. Otázka ale stále zůstává, zda je vhodné se mobilu držet i ve chvílích, kdy se scházíme se svými blízkými a známými. Lidé do restaurací a hospod chodí přece hlavně proto, aby si osobně popovídali s kamarády, přáteli, známými a odpočinuli si od práce, školy, prostě od starostí,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, který i letos od 27. září do 1. října pořádal tradiční akci Dny českého piva. Ty si kladou za cíl podpořit konzumaci čepovaného piva a lidem zároveň připomenout unikum tradiční české hospody, která je součástí národní identity a osobním kontaktu.

Ve skupině lidí, kteří mobilní telefony v restauracích a hospodách běžně používají, převládají lidé ve věku od 18 do 26 let. Z průzkumu vyplynulo, že bez telefonu se jich v této situaci neobejde více než 81 procent. Jinak ale vycházejí výsledky průzkumu u lidí starších. Lidé ve věku 54 až 66 let používají mobilní telefon v restauraci nebo hospodě pouze v 55 procentech.

Používá mobilní telefon při konverzaci s ostatními přímo u stolu

Ukazuje se, že je stále více lidí, kterým vadí používání mobilního telefonu v restauracích a hospodách. Jednoznačně to odmítá bezmála 36 procent dotazovaných, kteří to navíc vnímají jako sociální přešlap pokaždé, když u stolu sedí více lidí. „Z našich výsledků vyplývá, že lidé jsou s tím relativně smíření. Více než 41 procent respondentů odpovědělo na přímou otázku, zda jim to vadí, slovy, že holt je taková doba a lidé spolu více sdílí informace přes sociální sítě, než aby si je řekli osobně,“ tvrdí Martina Ferencová.

„Zajímavé je, že takto odpověděli nejčastěji lidé, kteří mobilní telefon v hospodách a restauracích používají nejvíce, tedy mladí lidé ve věku 18 až 26. Ti používání mobilu v restauraci nebo hospodě odmítají v takřka 46 procentech. Naopak starší lidé jsou tolerantnější. Například ve skupině lidí ve věku 36 až 44 takto odpovědělo něco málo přes 30 procent z nich,“ vysvětluje Martina Ferencová. Nejostřeji se proti používání mobilního telefonu v hospodách a restauračních zařízení vymezují lidé s vysokoškolským vzděláním. Používání mobilního telefonu v restauracích a hospodách odmítá takřka 49 procent z nich.

Zhruba polovina lidí by uvítala zákaz používání mobilů v hospodách

Mezi respondenty se našlo 45 procent takových, kteří by takový zákaz určitě nebo spíše ocenili. Ostatní by s tímto návrhem spíše nebo vůbec nesouhlasili.

O průzkumu

Průzkum Českého svazu pivovarů a sladoven byl realizován v srpnu 2017 prostřednictvím online nástroje Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou. V dotazníku odpovídalo celkem 507 respondentů s reprezentativním zastoupením podle pohlaví, věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

O ČSPS:

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici, jejíž počátky spadají do druhé poloviny 19. století. V té době jsou na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Současná podoba svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. V současnosti svaz sdružuje 26 pivovarských společností, 7 sladoven a 19přispívajících členů.



