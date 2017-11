Projekt Palmovka Open Park hlásí dokončení hrubé stavby

Developerská společnost Metrostav Development, a.s. dokončila hrubou stavbu svého vlajkového administrativního projektu Palmovka Open Park . Projekt nedaleko stanice metra Palmovka, jehož srdcem je unikátní revitalizovaná tovární hala původní strojírny Horák a Hlava, se tak posunul zase o výrazný kus směrem k dokončení. První nájemce přivítá tento projekt v polovině roku 2018.

Metrostav Development tak podle plánů pokračuje v projektu, jehož cílem je rozvoj lukrativního okolí stanice metra Palmovka. To by se brzy mělo stát podobně rušn ým a vyhledávaným administrativním centrem jako je v současnosti Anděl. Okolí Palmovky profituje ze strategicky výhodné polohy, díky které se stává klíčovou lokalitou a dalším významným komerčním a rezidenčním centrem v Praze. Jedná se o výborně dostupnou část města v dynamicky se rozvíjející oblasti Libně se skvělým dopravním spojením do centra i napojením na Pražský okruh.

„S radostí oznamujeme dokončení hrubé stavby projektu Palmovka Open Park. Veškeré práce běží přesně podle plánu, a tak se můžeme těšit na dokončení projektu v polovině příštího roku. Těší nás také velký zájem potenciálních nájemců, s mnoha již jednáme o konkrétních podmínkách a dalším jsme otevřeni. Aktuálně máme pronajato, ať již formou podepsaných nájemních smluv anebo Základních podmínek nájmu (tzv. HOT), téměř 10 tis m2 kancelářských ploch, což činí cca 42 procent celkové plánované kapacity. V takový progres v době více jak půl roku před kolaudací jsme opravdu nedoufali“, prozrazuje Petr Štyler, ředitel developmentu společnosti Metrostav Development. „Z aktuálních nájemců můžeme uvést například společnosti Lagardere Trevel Retail anebo Euler Hermes“, dodává Petr Štyler.

Palmovka Open Park navazuje na již realizované a stoprocentně obsazené projekty Palmovka Park 1 a Palmovka Park 2. Palmovka Open Park nabízí více jak 25 500 m2 pronajímatelných komerčních ploch v budovách Palmovka Open Park 3, Palmovka Open Park 4 a také v unikátní budově Palmovka Open Park O, revitalizované tovární hale původní strojírny Horák a Hlava, která je technickou kulturní památkou. „V tomto originálním industriálně řešeném prostoru plánujeme otevřít ve spolupráci se společností Perfect Canteen stravovací zařízení (Bistro) s kapacitou přibližně dvě stovky míst“, sděluje Jana Hüttelová, která zodpovídá za pronájem komerčních prostor.

Palmovka Open Park nabízí prostor pro kanceláře s vysokými nároky na pracovní prostředí a životní styl. Projekt nabízí nájemcům flexibilní a efektivně využitelné prostory s možností kombinovat otevřený prostor s klasicky uzavřenými kancelářskými jednotkami. Všem nájemcům budov POP 3 a POP 4 budou k dispozici prostorné střešní terasy se zelení a krásným výhledem na Pražský hrad, které budou moci zaměstnanci využívat k neformálním jednáním či relaxaci. Patřičný komfort nájemcům zajistí použití materiálů vysokého standardu, stejně tak využití moderních technologii s dopadem na úsporný provoz budovy. Projekt aspiruje na certifikaci BREEAM EXCELLENT, v rámci které musí budovy splňovat přísná kritéria s důrazem na trvalou udržitelnost, úspornost a šetrnost k životnímu prostředí .

Autorem architektonického návrhu je ateliér Aulík Fišer architekti, generálním dodavatelem Metrostav a.s.

