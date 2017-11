Vánoční dekorace na stůl: štědrovečerní hostina musí být slavnostní

Vánoce se nezadržitelně blíží a s nimi i potřeba vybavit dům či byt nezbytnými dekoracemi. Jde přece o sváteční čas, který je třeba podtrhnout a dodat mu slavnostní atmosféru. Kromě stromečku se pozornost každého také upírá na krásně prostřený stůl, kde je servírována štědrovečerní hostina. Jaké dekorace zvolit a dotáhnout tak svátky k dokonalosti? Vyzdobte stůl jmenovkami, ozdobte prostřené ubrousky a vše doplňte svíčkami. Inspirujte se třeba u české rodinné firmy GLASSOR, předního výrobce ručně vyráběných skleněných ozdob u nás.

Jmenovky dodají svátkům slavnostní punc

Rodina, přátelé a jídlo, to jsou ústřední motivy Vánoc. A protože se většina svátečních dní točí právě kolem jídla, je nezbytné si i v případě jídelny a stolování naplánovat, jaké použijeme dekorace. Ty by ideálně měly ladit s vánočním stromečkem a zbytkem výzdoby v bytě. Pokud budete hostit rodinnou sešlost, rozhodně se vyplatí investovat do baněk s plochým dnem, které slouží jako stojánky na jmenovky. Díky nim zvolíte předem zasedací pořádek a sváteční hodování se tak obejde bez zbytečného zdržování při boji o židle. Tyto baňky navíc dají využít i k výrobě vlastních váziček na smrkové větvičky, které budou přesně ladit i s ozdobami na vánočním stromečku. Tím jistě ohromíte nejednu návštěvu.

Dalším nezbytným prvkem na vánočním stole je samotné prostírání, které by mělo také zapadat do celkového konceptu výzdoby. Jednoduše můžeme vše dozdobit přírodními detaily, šiškami či větvičkami, kousek lesa si ale můžeme přinést i díky skleněným ptáčkům. „Vánoční ozdoby ve tvaru ptáčků udělají radost především dětem. Skvěle se navíc hodí nejen na samotný stromeček, ale díky praktickému klipu je můžete připnout kamkoliv. Ozdobit s nimi tak můžete třeba i látkové ubrousky přichystané na štědrovečerním stole nebo drobnější větvičky ve váze,“ doporučuje Kateřina Tichá, majitelka firmy GLASSOR.

Svíčka jako symbol adventu i pohody

Krásné malované a třpytivé ozdoby vyniknou nejlépe při světle svíček, které vánoční atmosféru dokáží skvěle podtrhnout. Svíčky jsou také jedním z hlavních symbolů celého tohoto období, jelikož ústředním motivem ve většině domácností je adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Těmi ale výzdoba bytu končit nemusí. Zvolit můžete tematické svíčky s různými vánočními motivy či ve tvaru stromečku. „Dekorační svíčky jsou stálicí naší nabídky už několik sezón a těší se u zákazníků velké oblibě. Díky jejich unikátnímu designu dokáží skvěle navodit příjemnou vánoční atmosféru, provoní vám domácnost a jsou skvělou dekorací na sváteční stůl. Ve světle svíček je nálada ještě více svátečnější,“ popisuje Kateřina Tichá. Díky zapáleným svíčkám v interiéru se navíc můžeme přiblížit stále více ve světě rozšířené životní filozofii Dánů, tzv. hygge. Světlo svíček totiž dokáže každý prostor krásně zútulnit a navodit příjemnou atmosféru, kterou si budete moci u svátečního stolu vychutnat společně s vašimi blízkými.

