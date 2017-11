Neziskovka roku 2017 je ACORUS, bojuje proti domácímu násilí

„Cítíme to tak, že jsme získali neziskového Oscara - je to pro nás opravdu velká čest. Osobám ohroženým domácím násilím pomáháme již 20 let a ocenění přišlo na prahu nové etapy, kdy se intenzivně snažíme získat nové prostory pro utajený azylový dům pro ženy a matky s dětmi," uvádí Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky centra ACORUS a dodává: "Děkujeme moc všem příznivcům a dárcům, bez jejich podpory bychom se neobešli".

Na snímku zleva: Jaroslava Chaloupková, ředitelka centra ACORUS, Petr Vrzáček, vedoucí katedry řízení a supervize na FHS a Jana Vožechová, zástupkyně ředitelky NROS a manažerka Neziskovky roku.



Centrum ACORUS provozuje azylový dům i poradnu

Centrum ACORUS pomáhá osobám ohroženým domácím násilím již 20 let. Za tu dobu jeho pomoc vyhledalo 5000 lidí, kteří se dovolali na krizovou linku 283 892 772, využili bezplatných služeb ambulantní poradny v pražských Holešovicích či nalezli útočiště v utajeném azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. "Domácí násilí je velmi obtížné téma. Vítáme, že se o něm v Česku začíná stále více mluvit. Oběti se často bojí svou situaci řešit, případně jejich okolí před násilím zavírá oči. Větší otevřenost společnosti vůči tomuto fenoménu přispívá k tomu, že více obětí nalezne cestu ven z bludného kruhu násilí," říká ředitelka centra ACORUS, Jaroslava Chaloupková.



Ocenění Neziskovka roku 2017

"V letošním ročníku o vítězi rozhodly v některých kategoriích pouze dvě desetiny bodů. Kvalita řízení organizací je tak vyrovnaná a zlepšuje se každým rokem. Všichni ti, co se probojovali do finále, jsou vítězové,“ říká k letošnímu ročníku Jana Vožechová, zástupkyně ředitelky NROS a manažerka Neziskovky roku. Ocenění NEZISKOVKA ROKU je jeden z nejvhodnějších způsobů, jak zviditelnit profesionálně řízené neziskovky, představit příklady dobré praxe ostatním a ukázat na kvalitu jejich práce. Tyto prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace uděluje NROS na základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“©.





