Organické propojení exteriéru s interiérem nemá chybu

Ničím nerušený výhled i naprosto organické propojení exteriéru s interiérem… to vše a ještě mnohem více nabízí hliníkový systém posuvných dveří ASS 77 PD.HI! „Pokud hledáte způsob, jak vnést do vašeho interiéru co nejvíce přirozeného světla a zároveň si zajistit komfortní přístup na terasu či zahradu, je pro vás posuvný systém ASS 77 PD.HI ideální volbou. Disponuje impozantními rozměry svých křídel o maximální šířce až 3 200 mm a šířce až 3 500 mm i unikátním skrytým rámem. Ten není pouze designovým, ale také velice praktickým prvkem umožňujícím bezbariérový přechod, díky čemuž jej snadno překonají i malé děti či senioři,“ uvádí Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou hliníkových a plastových oken i dveří, a pokračuje: „Kromě standardní varianty s jedním okenním křídlem je možné si zvolit i dvoukřídlé provedení. Opravdovým designovým skvostem je však rohové provedení, s pomocí kterého se vám v interiéru otevře jedinečné panorama s úchvatným výhledem až do tří světových stran, který není díky nejsubtilnějšímu možnému rohovému řešení nijak narušován.“ Posuv lze na přání vybavit i manuálním ovládáním, ale standardem je plně elektrické ovládání, které umožní jednoduchou a komfortní manipulaci s posuvnými křídly úplně každému uživateli.

DAFE – PLAST, Jihlava, s.r.o.

Společnost DAFE – PLAST Jihlava, s. r. o. vznikla v roce 1992. Zabývá se výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn, ale také zimních zahrad. Za svůj výrobek OKNO PROGRESS Elite získala firma v roce 2011 CENU VEŘEJNOSTI v soutěži Výrobek roku.