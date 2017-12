Jak na zrcadla v interiéru?

Samozřejmě je třeba vědět, jak s nimi zacházet, jakým dát při výběru přednost a jaká pravidla platí pro jejich rozmístění, aby v interiéru byla schopna předvést veškeré své schopnosti i vlastnosti. Na to, čeho se držet při výběru i instalaci, jsme se zeptali v designovém butiku Frame-it.cz. Podle odborníků, kteří se rámování a instalaci zrcadel věnují dlouhodobě, jde o poměrně sofistikovanou záležitost, u níž by se nemělo podcenit následující…

1.

Najděte správné místo

Zrcadlo odráží přesně to, co vidí. Postarejte se tedy, aby odraz v zrcadle ukazoval to, co vidět chcete, to, co vás potěší a co máte rádi. V ideálním případě bude zrcadlo nabízet výhled z okna a umocňovat dotyk přírody, odrážet krásné věci u vás v bytě, květiny, přitažlivý obraz apod. Dbejte na to, aby namísto nich v zrcadle nebyl vidět koš nevyžehleného prádla, špinavé nádobí nebo okopané boty…

2.

Malý prostor si žádá velké řešení

Velká zrcadla v prostoru vytvářejí iluzi rozlehlosti a hloubky… Nebojte se proto zrcadlo jen opřít o zeď. Vysoké úzké zrcadlo místnost výrazně rozšíří a zároveň působí jako jedinečný dekorační prvek. Široké zrcadlo na zdi chodby nebo předsíně naopak opticky zvýší vaše stropy.

3.

Nebojte se dominance

V moderních, minimalistických interiérech dnes obvykle chybí bod, který by automaticky poutal oko a k němuž by každý směřoval svůj pohled. Ne, televize se za takovou dominantu obývacího prostoru vážně nepočítá. Zrcadlo v designovém rámu se může lehce stát právě tímto chybějícím akcentem a celý interiér tak zklidnit a dodat mu punc luxusu.

4.

Zrcadla nemusejí být jen pro vás

Pro kontrolu make-upu či zvoleného oblečení stačí jedno. Jenže: zrcadla si dopřejte i tam, kde se neuvidíte. Odvděčí se vám a dodají prostoru esprit. Věděla jste, že zrcadla nemusejí být vůbec velká a výhradně na stěnách bytu? Co takhle skupina zrcadel na stěně terasy, za sbírkou skleniček, medailí? Kouzlete s dekorativními možnostmi dokonalého designu a vdechněte prostoru život. Krásné solitéry pak budou vidět z více úhlů.

5.

Inspirujte se

Nemusíte zrcadla dávat jen do chodeb a koupelen. Ta velká mají své místo i v obývacích prostorách a jídelnách. Proč tam patří? Večer díky nim dochází k perfektnímu lomu světla, užívaný prostor získá mnohem jemnější, romantičtější a příjemnější osvětlení, a navíc jejich zásluhou bude stále dobře vidět.

6.

Nechte si poradit

Výběr umístění, velikosti a především vhodného rámu není nic snadného. Své plány proto konzultujte s architekty či prodejci zrcadel. Nesnažte se vše sladit do jednotného stylu, připravíte se o požitek z výjimečnosti. Zrcadlo je jedinečné, nespoutejte tedy své záměry konvencemi, ale naopak mu kreativně dovolte, aby váš interiér opanoval v plné síle.

Vše, co opravdu potřebujete vědět o zrcadlech, najdete na www.frame-it.cz

Foto: Archiv Frame-it.cz

