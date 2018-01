10 věcí, které spolehlivě zútulní váš domov

Právě jste se přestěhovali a váš byt či dům pořád působí tak nějak neosobně nebo rekonstruujete a nevíte, jak novou podobu místností designově vytáhnout? Zaostřete na kousky, které interiér rychle zútulní.

Ať už jste se rozhodli pro hypermoderní pojetí interiéru s minimalistickým funkčním nábytkem ve vysokém lesku, či jste zvolili styl francouzského venkova, kterému vévodí spíše přírodní materiály v bílé barvě, poohlédněte se po nějakých šikovných „dotahovačích“. Ty totiž dělají váš domov domovem.

Zrcadla

Zrcadlo na stěně dokáže změnit vzhled celé místnosti, kromě toho jde o dekorativní prvek, který s minimálním úsilím dodá prostoru, ve kterém žijete, nádech luxusu. Jak vysvětluje majitel společnosti Frame-it.cz, Petr Matějíček: „Kromě toho zrcadla velmi snadno dokážou rozjasnit i ty nejtemnější kouty v bytě, opticky zvětšit prostory, které by se podle vašeho názoru mohly hodit tak na odkládání nepotřebných věcí. Navíc se jedná o dlouhodobé záležitosti. Stačí si vybrat design, který bude vašemu bytu slušet“.

Obrazy a fotky

Pokud zůstáváte věrni klasickému stylu, možná pro vás bude vhodnou variantou poohlédnout se po portrétním fotografovi, který zachytí okamžiky spokojenosti vaší rodiny a vytvoří tak jedinečné designové kousky, které vás budou provázet celým životem. Produkční společnosti Fotoprome.cz, Alexandra Freiová vysvětluje: „Nechte si udělat rodinný portrét, případně sexy odvážné fotky a portréty všech členů rodiny. A máte originální doplněk, který dodá vašemu interiéru nádech luxusu zámeckých budoárů.“

Koberečky a předložky

Spousta z nás volí spíše dřevěnou podlahu, lamino nebo opět moderní marmoleum, namísto velkých koberců. Jana Smutná, vedoucí designového studia vysvětluje: „Vhodnou variantou, jak například rozčlenit interiér nebo jej jednoduše zateplit, je volit menší koberečky například pod konferenční stolky, designové předložky před postele nebo máte-li krb, třeba ovčí kůže. Vypadají fantasticky a investice do nich není velká.“

Náš tip: Pokud patříte mezi ochránce zvířat, volte umělé eko kožešiny, u kterých odpadají vysoké ceny spjaté se speciální údržbou. Prodávají je například velké řetězce.

Sochy

Sochy jsou obrovskou dominantou interiéru. Můžete si být jistí, že socha bude to první, čeho si návštěva všimne. Do moderního interiéru s leskem, můžete volit sošky kovové nebo skleněné. Pokud doma máte hodně do dřeva a přírodních materiálů, volte kámen. Kamenné sochy totiž mají punc originality. Navíc vypadají daleko luxusněji. A „schvaluje“ je i teorie harmonie feng šuej, podle které je kámen nositelem pozitivní energie jang.

Náš tip: Potrpíte-li si na opravdovou originalitu, kterou nemá nikdo jiný, podívejte se například po unikátních sochách dovážených z Afriky.

Vůně

Nejsou nikde moc vidět, přesto udělají obrovský dojem. Vůně. Do svého nového domova určitě zařaďte oblíbené esence formou svíček, aroma lamp nebo difuzérů, které navíc vzduch i příjemně pročistí. Aromaterapeutka Michaela Marinovová podotýká: „Zvolte si svou životní vůni, bude se vám v ní žít lépe.“

Dózičky

Hodně dělají i obyčejné dózičky vyskládané na polici například v kuchyni. Mouku, cukr nebo sůl nemusíte skladovat v pytlíkách ve spíži, ale v obalech, které zároveň zdobí. Seženete plechové, umělohmotné, skleněné. Designů je opravdová spousta. Je tedy jen na vás, zda se vám hodí spíš květinový motiv alá provence, imitace dřeva nebo malované sklo.

Polštářky

Pokud vybíráte novou sedací soupravu nebo postelové povlečení, volte co nejjednodušší design. Zbytek se dá totiž dopilovat ohromnou sílou malých polštářků. Ideální základní interiérové barvy jsou bílá, šedá, béžová, černá nebo vínová. Pomocí polštářků můžete dát celému interiéru i jednotný ráz. Máte doma zlaté rámy? Dejte si na postel i na sedačku polštářky se zlatým vyšíváním nebo zlatým potiskem. Budete překvapeni, jak moc dělá pár malých polštářků.

Náš tip: Vrstvěte. To, že máte 1 gauč, neznamená, že musíte mít jen 2 polštářky – na každé straně jeden. Trendem je naopak vrstvení. Klidně si jich tam naskládejte 10 v různých velikostech a třeba i motivech. Slaďte je jen barvou. Větší umístěte dozadu, menší dopředu. Čím více jich zvolíte, tím útulněji bude sofa vypadat.

Hodiny

Kolikrát denně zkontrolujete čas? 10 krát? 15 krát? Pak byste se měli koukat na něco opravdu pěkného a nepověsit ty první, které uvidíte v obchodě, jen protože je potřebujete. „K minimalistickému stylu volte hodiny hodně veliké a kontrastní. Mohou vám místnost „zabydlet“. Do moderního interiéru si klidně pořiďte starý kousek nebo pověste ty, které se u vás dědí z generace na generaci. Jeden dominantní třeba starožitný prvek rozzáří i moderní interiér,“ podotýká architektka Lucie Odehnalová.

Květiny

Všimněte si, že v mnoha titulech o bydlení vždycky najdete živé květy ve váze buď na komodě v ložnici, nebo na skříňce v předsíni. Jednak mají úžasnou zútulňovací moc a pak místnost také provoní. Vedle toho se ale obklopte i zelení, která uklidňuje. Ve vašem interiéru by měla být minimálně 1 veliká květina někde a aspoň pár středně velkých.

Náš tip: Květiny v květináči vypadají nejlépe, pokud je umístíte vždycky do ústředního místa v místnosti, tj. přesně na stěnu, kterou vidíte jako první, když do místnosti vcházíte.

Košíky

Jsou z přírodních materiálů, takže zateplují. Navíc do nich schováte vše, co za normálních okolností vypadá neuklizeně. Vložte je pod konferenční stolek, do volných polic kuchyňské linky i do nábytku místo šuplíků.

Náš tip: I pomocí košíků můžete dát interiéru jednotný ráz. Stačí koupit sady ve stejném provedení a pak už dávat všude tam, kde jej využijete – do koupelny na zem na ručníky, do obývací stěny na malé drobnosti, do předsíně na klíče a dopisy…

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry