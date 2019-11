Kachna a recepty: když dostaneme chuť na kachnu, třeba místo husy

Kachna pečená se zelím, kachna na pomerančích, nadívaná, nebo pekingská kachna. To jsou některé známé úpravy kachny, které máme rádi. Maso z kachny rozhodně nepatří mezi dietní jídla, ale kdo by jednou za čas odolal křupavé kůrce, měkkému masu a výborné chuti. Kachna má své nezastupitelné místo v mnoha kuchyních světa, také v české, francouzské i čínské.

Domestikace a chov kachen začaly pravděpodobně v Asii. Dnes kachnu pěstují po celém světě. Také proto, že její chov není náročný. V dnešní době existuje mnoho kachních plemen. V Česku se pěstují zejména masná plemena. Kachní maso má výraznou a vyváženou chuť. Kachní maso spolu s husím obsahuje ze všech druhů drůbeže nejvíce tuku. Kromě domácích kachen se k nám kachny dováží zejména z Maďarska. Kachnu je možné v kuchyni využít celou a péci jí, nebo naporcovanou upravit podle nejrůznějších receptů. Vyhlášená jsou i kachní játra a kachní paštika. V české kuchyni se připravuje i kachna divoká. Při jakékoli úpravě se doporučuje kachnu připravovat pomalu, při teplotě kolem 120°C. Pokud budete kachnu péci rychle a za vyšších teplot, maso nebude tak šťavnaté a kůrka nebude mít máslovou chuť a bude tužší.

Kachna v některých kuchyních a úpravách

Kachna se podle nejrůznějších receptů upravuje po celém světě. V české kuchyni se upravuje většinou tradičně, vcelku dozlatova upečená. Jako příloha se podává bílé, nebo červené zelí, bramborové, nebo houskové knedlíky, nebo brambory. Tradiční francouzská úprava kachny má rafinovanější chuť díky pomerančům. Luxusní specialitou, která je známá labužníkům celého světa, jsou kachní játra foie gras, nejčastěji připravovaná také ve Francii. Další francouzskou delikatesou jsou játra marinovaná v červeném víně a tymiánu. V asijská kuchyni je kachna také velmi oblíbená a kromě kachního masa si pochutnávají i na kachních vejcích. Nejznámější a nejvyhlášenější asijskou úpravou je určitě proslulá pekingská kachna. Na nefalšovanou a skutečně "pekingskou kachnu" musíte opravdu do Pekingu. Již na farmách kolem Pekingu, kde se kachny chovají se starají o to, aby maso mělo požadovanou chuť. Kachny mají omezený pohyb a jsou vykrmované velmi výživnou směsí prosa, fazolí mungo, čiroku a pšenice. Při jejich pěstování je důležitá také kvalita používané vody. Vykrmená kachna má zhruba 2 kilogramy. Při přípravě je kachna spařena horkou vodou, potřená sirupem z cukru a postupně sušená horkým vzduchem. Před samotným pečením se pod kůži musí dostat vzduch a dovnitř kachny horká voda. Na tuto úpravu jsou speciální pece, kde jsou připravované kachny zavěšené. Dalším velmi důležitým úkolem speciálního kuchaře je naporcování hotové pekingské kachny na neuvěřitelných 120 dílů.

Kachna na zázvoru

Recept pro 5 - 6 osob

Suroviny:

Mladá kachna cca 1,5 kg, lžička soli, 2 lžíce kvalitního oleje, pórek, díl čerstvého zázvoru, 1/4 litru bílého vína, 3 lžíce kvalitní sójové omáčky, šťáva z kompotovaného ananasu, 2 kolečka kompotovaného ananasu.

Kachnu omyjeme ve studené vodě, osušíme a naporcujeme na 8 dílů, osolíme. Na pánvi rozehřejeme olej a porce kachny na něm opékáme z obou stran 15 minut dohněda. Poté porce uložíme do tepla, aby nevystydly. Očištěný pórek nakrájíme na kolečka, oloupaný zázvor rozpůlíme. Část nakrájíme na nudličky, část nastrouháme. Pórek a nudličky zázvoru zvolna restujeme na zbylém oleji, kam přidáme víno a sójovou omáčku. Na mírném ohni směs vaříme 4 - 6 minut. Přidáme teplé porce kachny, které spolu se směsí pod pokličkou dusíme dalších 20 minut. Vyjmeme porce kachny, do omáčky zamícháme ananasovou šťávu a nakrájené kousky ananasu spolu s nastrouhaným zázvorem. Porce kachny vrátíme do omáčky a vše dohromady dusíme ještě cca 10 minut. Takto upravenou kachnu podáváme nejlépe s jasmínovou rýží.

Zajímá nás, jak přípravujete kachnu vy, podělte se s námi o své postřehy a tipy z vaší kuchyně. Zajímá nás o jaké recepty máte zájem, co můžeme zlepšit v článcích, nebo na stránkách Bydlet.cz

