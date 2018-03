Velikonoční nádivka: recepty, které máme nejraději

Velikonoce jsou oslavou jara, růstu a života i návratu teplejších slunečných dnů. Velikonoce v kuchyni jsou ve znamení zejména velikonočních vajec, velikonočních beránků, velikonočních nádivek, mazanců, pletýnek a dalších velikonočních receptů.

Hlavně velikonoční nádivky a nejrůznější recepty, podle kterých s připravují, jsou kulinářské téma, které zanedlouho bude v mnoha kuchyních zaměstnávat nejednu kuchařku, nebo kuchaře.

Velikonoční nádivky

V mnoha rodinách, kde se jinak Velikonoce neslaví, ani nedodržují žádné obyčeje a zvyky, se o Velikonocích připravuje velikonoční nádivka. Základem nádivky je veka, nebo rohlíky, nejklasičtější je nádivka s uzeným masem a mladými čerstvými kopřivami doplněná vejci. Někde se k uzenému masu do nádivky přidává také vařené vepřové maso. Velikonoční nádivka se peče samotná, nebo se s ní nadívá drůbež, recepty jsou i na nadívané vepřové plátky. Na nádivce bez masa si pochutná i vegetarián, nádivku můžeme obohatit třeba i houbami. Velikonoční nádivka má zřejmě tolik mutací jako vánoční bramborový salát. Také u nádivky se konkrétní recept může v rámci rodiny předávat po několik generací. Velikonoční nádivka se peče vždy pro celou rodinu, a tak, aby se dala jíst několik dnů. Druhý a třetí bývá totiž nejlepší. Podává se teplá s brambory, případně s masem, nebo studená s pečivem a kyselou okurkou. Tuto dobrotu upečete bez trouby i v remosce.

Nádivka z uzeného masa

Suroviny:

4 hrsti mladých kopřiv, 1 hrst čerstvé pažitky, 1,5 kg uzeného masa (krkovice), 1 veka, hrneček mléka, 2 lžíce másla (na vymaštění) 6 vajec, sůl, pepř, muškátový květ

Postup:

Doměkka uvaříme uzené maso, které necháme vcelku vychladnout. Na kostičky nakrájíme veku, na kterou nalijeme mléko, přidáme na jemno nasekané kopřivy a pažitku i nadrobno pokrájené maso. Přidáme 6 žloutků, sůl, pepř a muškátový květ a vše promícháme. Šlehačem důkladně našleháme bílky z vajec a pomalu a jemně vmícháme do směsi. Správná směs je trochu tekutá. Vymastíme pekáč, nebo zapékací mísu a směs do ní přelijeme. Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 150 °C cca 1 hodinu, povrch nádivky musí být zlatohnědý a nádivka i vespod tuhá.

Vegetariánská nádivka

Suroviny:

2 hrsti mladých kopřiv, 1 hrst mladých pampelišek, 1 hrst pažitky, 1 veka (případně 5 rohlíků) 1 balení sójového granulátu - drtě, 1/2 l vody, 6 vajec, 2 lžíce másla na vymaštění, sůl, pepř, muškátový oříšek

Postup:

Sójovou drť vysypeme z obalu do hrnce, přidáme pepř, sůl a nastrouháme 1/2 muškátového oříšku, zalijeme studenou vodou a necháme 1 hod odležet. Poté vaříme na mírném ohni bez pokličky zhruba půl hodiny, necháme vychladnout. Většina vody se vařením vypaří, nebo vsákne do granulátu, ta co zbude, namočí pečivo. Přidáme na kostičky nakrájenou veku, nebo rohlíky, na jemno nasekanou zeleň a žloutky z vajec. Bílky šlehačem našleháme a do tekuté směsi přidáváme jako poslední, vše opatrně promícháme a přesuneme do máslem vymaštěné zapékací nádoby. Ve vyhřáté troubě pečeme při střední teplotě zhruba hodinu, nádivka musí být dostatečně propečená.

A jak připravujete velikonoční nádivku vy? Podělte se s námi o své postřehy a tipy z vaší kuchyně, napište, o jaké recepty máte zájem a pod článkem využijte Přidat názor. Návrhy, co zlepšit na stránkách Bydlet uvítáme také v redakce@bydlet.cz.

