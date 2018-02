V Česku je v provozu pouze 1 % elektromobilů, v Norsku celá třetina

Málokdo tuší, že ještě počátkem 20. století jezdilo v USA více elektromobilů než automobilů se spalovacími motory. Ty se musely startovat klikou, byly hlučné a jejich údržba byla náročná. Elektromobily naopak poskytovaly komfort a nabízely snadné ovládaní. Vynález elektrického startéru a sériová výroba aut z dílny Henryho Forda tento poměr změnily – auta na benzín se prosadila díky většímu dojezdu a nižší ceně. Hlučnost a náročná údržba je ale provází dodnes, po více než sto letech.

Před deseti lety se elektromobily začaly opět vracet na scénu. Jejich prodeje postupně narůstají. Stále více automobilek vidí svou budoucnost ve vozech na elektrický pohon. Společnost BMW dokonce v roce 2015 oznámila plánovanou elektrifikaci všech svých vozů do roku 2025. Přechod k ekologičtějším palivům se ovšem netýká pouze automobilů. Mnoho světových metropolí nahrazuje spalovací motory hromadných prostředků šetrnějšími alternativami. Výrobci, jako právě BMW, však neusínají na vavřínech a v rámci elektromobility upravují i další produkty. Nově začali elektromotory nabízet i ve svých skútrech. Zajímavá je například novinka BMW C evolution – maxiskútr.

NOVINKA BMW C evolution

Elektrický maxiskútr BMW C evolution v sobě kombinuje udržitelnost, dynamičnost, mrštnost a zcela unikátní vzhled. Respektuje tak potřeby moderního člověka, který neklade důraz pouze na výkon, ale i na provedení maximální výkon 35 kW, tedy 48 koní s dojezdem až 160 km. K dispozice je také varianta skútru s akumulátorem s nižší kapacitou, pro jehož řízení postačí řidičské oprávnění pro osobní automobil. C evolution reprezentuje funkční estetiku přecházející do nápaditého futurismu. Pro tento nově uváděný model jsou výfukové plyny a hluk již minulostí. Plně elektrický pohon přitom ještě více umocňuje prožitek z jízdy, nemá prodlevu při náběhu točivého momentu a lze využít čtyři jízdní režimy a inteligentní rekuperaci energie při brzdění a akceleraci. Vysoce kvalitní iontová stříbrná metalíza v kombinaci s podmanivou zelenou, a prvotřídní designové detaily završují celkový moderní design. LED světlo denního svícení, LED světla a velký barevný TFT displej zdůrazňují technologický pokrok.



Zájem o elektrická vozidla roste

Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že prodej elektromobilů se meziročně významně zvyšuje. Stoupající zájem o elektromobily je podporován nejenom finančními pobídkami vlád a daňovými úlevami, ale i širší nabídkou automobilek. Zvětšuje se dojezd na jedno dobití, snižuje se pořizovací/provozní cena. Evropským lídrem je v tomto směru Norsko, kde jezdí více než třetina aut buď na čistě elektrický pohon, včetně hybridních aut s možností dobíjení. Absolutním světovým lídrem je Čína, přispívá k tomu snaha o snížení znečištění ovzduší a větší nezávislost na dovozu ropy.

Český trh na trend elektromobility zatím příliš nezareagoval. Přesto lze říct, že i u nás celkový počet elektromobilů procentuálně roste velmi výrazně. Za první čtvrtletí loňského roku se v porovnání s rokem 2016 počet registrovaných aut na elektřinu zdvojnásobil. I tak ale tvoří pouhé procento z celkového počtu prodaných vozidel.

Podpora ze strany vlád

Podpořit zájem řidičů o elektromobily se snaží i vlády jednotlivých zemí. V Norsku staví na velkorysých dotacích a elektrická vozidla jsou osvobozena od daně při nákupu. V obecních stanicích je k dispozici dobíjení zdarma a řidiči mohou používat pruhy pro autobusy, aby se vyhnuli zácpám. Německá federální vláda v létě 2016 zřídila fond, do kterého investovala 600 milionů eur na podporu elektromobility, dalších 600 milionů vložily automobilky. Začíná se mluvit také o možném zákazu vozů se znečišťujícím naftovým motorem.

I česká vláda připravuje sérií podpůrných opatření, některá už jsou dokonce uvedena do praxe, ale platí zatím pro státní instituce. Ročně u nás přibyde 200 tisíc nových vozů, což je významná zátěž, podpora alternativní dopravy s nízkými nebo nulovými emisemi proto přichází zejména z ministerstva životního prostředí. V nejbližších letech se počítá s odlišnou registrační značkou pro elektromobily, která umožní vjezd do center, parkování v městských zónách, využití jízdních pruhů pro MHD, i osvobození od správního a dálničního poplatku. Součástí návrhu je také podpora sítě dobíjecích stanic, ať už při jejich zřizování nebo ve speciální úpravě tarifů za jejich provoz.

