Netušená krása betonu v kuchyni

Propadli jste kouzlu minimalistického industriálního stylu, které přináší do interiéru surový beton, a rádi byste jej dostali i na svá nábytková dvířka? Tak si pozvěte na pomoc novinkové foliované dekory světlý a tmavý beton!

Beton se začíná v interiérech cítit jako doma a čím dál tím častěji se s ním můžete setkat nejenom na zdech či pracovních plochách, ale také na povrchu nábytkových dvířek. Díky čemu je to možné? Odpovědí jsou zdařilé imitace! „Použití betonu jako materiálu pro nábytková dvířka by bylo velmi problematické a to zejména kvůli příliš vysoké hmotnosti, která výrazně znesnadňuje jednoduchou manipulaci s dvířky. S foliovanými dekory světlý a tmavý beton, které jsou od skutečného surového betonu téměř k nerozeznání, nás ale tento problém naštěstí nemusí vůbec trápit,“ vysvětluje pan Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek. Kromě toho přináší foliované imitace betonu mnohé další výhody. „Povrchová folie se snadno udržuje a díky tomu, že přesně obepíná dvířka z pohledové strany i ze všech čtyř bočních stran, chrání hranu dvířek před pronikáním vlhkosti. Nemusíte se tak bát je umístit ani do koupelny či kuchyně,“ říká Martin Dusík.

Netušená krása betonu se tak nyní může naplno projevit i na vaší nábytkové sestavě!

Společnost TRACHEA je největším českým výrobcem komponentů - dvířek pro nábytkářský průmysl, který se na trhu pohybuje již od roku 1996. Významná část její činnosti se soustředí na produkci nábytkových dvířek pro celý interiér včetně komerčních prostorů, více méně zaměřenou na dvířka kuchyňská. Za dobu své existence se společnost vypracovala do špičky výrobců v tomto oboru, nezastupitelný podíl na tom má vysoce moderní výrobní technologie, obsáhlost produktových řad a patnáctileté zkušenosti v tomto oboru.

