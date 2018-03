České školy trápí oxid uhličitý

Vysoká koncentrace oxidu uhličitého a polétavý prach trápí děti v českých školách. Podle studie, kterou v rámci celoevropského programu InAirQ, provedl Státní zdravotnický ústav, se děti „dusí“ ve více než třetině všech sledovaných tříd. V těchto učebnách překročila koncentrace oxidu uhličitého (CO 2 ) hygienický limit, a to až několikanásobně. Data z roku 2016 prokázala vysoké koncentrace CO 2 i v mateřských školách.