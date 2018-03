Obyvatel Prahy stále přibývá: budou mít ale kde bydlet?

Hlavní město stále potvrzuje, že je nejatraktivnější českou lokalitou, do které míří nejvíce lidí. Jen v loňském roce se do Prahy přistěhovalo takřka 11 tisíc lidí. Pokud přičteme přirozený přírůstek, tak se počet Pražanů loni zvýšil o 14 tisíc obyvatel. To je takřka polovina celorepublikového přírůstku, vyplývá z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nejde přitom o náhlý výkyv, ale dlouhodobý trend. Praha se podobným tempem rozrůstá každý rok.

Tím spíš by vedení města mělo intenzivněji řešit zásadní problém, kterým je zamrzlé povolování nových staveb. Noví Pražané budou potřebovat někde bydlet, někudy jezdit a někam chodit za nákupy či zábavou. Bohužel to je čím dál tím komplikovanější.

Stačí se podívat jen na bytovou výstavbu a porovnat ji s realizovanými prodeji. Zatímco loni všichni developeři působící na pražském trhu prodali celkem 5381 nových bytů, v bytových domech se za stejnou dobu začalo stavět jen 2487 bytů. Na jeden zahájený byt tak připadají hned dva prodané. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a může fungovat jen do té doby, dokud developeři nevyprodají byty v zásobě. Ta se však velmi ztenčuje, na konci loňského roku klesl počet dostupných bytů v cenících developerů poprvé po deseti letech pod třítisícovou hranici.

Otázkou je, zda si současnou tristní situaci někdo vůbec uvědomuje. Zatím poslední data ČSÚ za leden totiž ukazují, že se krize na pražském rezidenčním trhu prohlubuje. Během prvního měsíce letošního roku se v bytových domech v Praze začalo stavět pouhých 36 bytů, přičemž ještě loni to bylo 312 bytů. Vypadá to, že si Praha zadělává na obrovský problém.

Nelze očekávat, že by se trend přírůstku Pražanů v nejbližší době změnil. České hlavní město patří k nejbohatším regionům v rámci celé Evropské unie a je proto pochopitelné, že přitahuje nejvíce lidí. Stěhují se sem nejen za prací a bydlení, ale kvůli lepšímu kulturnímu životu či rozmanitějšímu sportovnímu vyžití.

Vedení pražského magistrátu i jednotlivých městských částí by mělo řešit hlavně to, jak se na očekávaný příliv nových obyvatel připravit. Jedním z hlavních úkolů je připravit dostatek dostupných bytů nejen pro nově příchozí, ale i pro dospívající děti opouštějící rodné hnízdo. To jde jediným způsobem: odblokovat povolování nových staveb a tlačit na jejich co nejrychlejší projednávání. Jen tak Praze neujede vlak a bude i budoucnu patřit k nejžádanějším městům v Evropě.

RNDr. Evžen Korec, CSc., generální ředitel a předseda představenstva EKOSPOL a. s.





