Nedoceněná Brazílie je pro Čechy dostupná finančně i časově

Exotická Brazílie přitahuje turisty z celého světa, díky svému celoročnímu příznivému klimatu. Zemi mnoha tváří začínají pomalu objevovat i čeští turisté. Pro Čechy, kteří touží po exotice, ale ne davech turistů jako například v Thajsku, může být příjemnou alternativou. Vzestup zažívá oblast Nordese v severovýchodní části Brazílie, kde leží města Salvador, Recife či Natal. Čeští a slovenští občané navíc nepotřebují víza ani povinné očkování – stačí koupit letenku.

„Cestovatele od exotického ráje dělí pouze cenově dostupné letenky z Prahy a pár hodin letu přes Atlantik. Do cílových destinací oblasti Nordese létá z Prahy společnost TAP Air Portugal s jedním přestupem v Lisabonu. Následný let Airbusem A330 přes Atlantik zabere pouhých 7 – 8 hodin. V Business Class cestující zajisté ocení polohovatelná sedadla, která se umí okamžitě změnit na vodorovná lůžka, v Economy Class má zas každý pasažér k dispozici osobní obrazovku se zábavním programem. Nejvýhodnější doba k zakoupení letenek do Brazílie je alespoň tři měsíce před odletem,“ okomentoval ředitel letenkového portálu Letuška.cz, Josef Trejbal.

Hvězdný Salvador

Koloniální město plné barokních kostelů právoplatně patří na seznam UNESCO. Historické náměstí Pelourinho, kde dříve stával pranýř na trestání otroků, se vám může zdát na první pohled povědomé. Správně – právě zde Michal Jackson natáčel svůj světoznámý videoklip They Don´t Care About us. Zdaleka to není jediná hvězda, kterou prosluněný Salvador chytil za srdce. Druhého největšího brazilského karnevalu, který se tu koná každý rok, se účastnil i Bono Vox ze skupiny U2.

Město s obrovským vlivem afro-americké kultury, kde lidé spontánně tančí, zpívají a radující se ze života, nabízí kromě zábavy i luxus a gurmánské zážitky. Pestrou kuchyni založenou na plodech moře si můžete vychutnat ve významných restauracích jako je Dona Mariquita, Soho či Case de Tereza.

„V Salvadoru je o hodinu méně než v Praze, což je pro Čechy příznivý faktor. Nemusí se po příletu vyrovnávat s časovým posunem a místo toho si mohou začít užívat své dovolené od prvního dne.“ dodává Trejbal.

Recife

Velkým lákadlem je městská pláž Praia da Boa Viagem, kde mohou turisté nasbírat síly při objevování zákoutí Recife. Nespočet dalších nádherných pláží naleznete na jih od města. Pokud vás slunění na pláži omrzí, udělejte si výlet do Olindy. Tato součást souměstí Recife je díky koloniálnímu stylu, za kterým jezdí turisté z Brazílie i západní Evropy, zapsaná také na seznamu UNESCO. S trochou štěstí třeba narazíte na třetí nejlepší karneval v Brazílii, který je zcela zdarma. V úzkých uličkách tančí akrobati s malými deštníky a předvádí nezapomenutelnou show.

V oblasti Recife se na každém rohu nabízí produkty z cukrové třtiny. Návštěvníci by neměli odjet, dokud neochutnají místní specialitu – placky tapioca. Opravdu gurmánské zážitky poskytnou exkluzivní restaurace Mafuá do Januário nebo Guaiamum Gigante. Potřebujete se osvěžit v teplém ovzduší? Místní doporučují národní brazilský koktejl Caipirinha, o kterém se traduje, že vyléčí i chřipku. Obsahuje limetku, třtinový cukr, led a alkohol Cachaça.

„Stejně jako v Salvadoru i v Recife se teploty pohybují v rozmezí 30 – 32°C. Severovýchodní Brazílie je tak vhodnou volbou pro dovolenou po celý rok. Ceny letenek do této oblasti jsou také srovnatelné,“ dodává Trejbal.

Severovýchodní Brazílii si oblíbí všichni milovníci tropické přírody, gurmáni i nadšenci kulturních památek. Nekonečné kilometry písečných pláží nabízejí postupný vstup do moře i šnorchlováni u korálových útesů. Panují zde stejné politické a náboženské svobody jako v Evropě – pohybu, projevu a rovnost pohlaví. Přátelské povahy místních obyvatel v kombinaci s všude přítomnou exotikou zaručují prožití opravdu nevšední dovolené.

Zdroj fotografií: stock.adobe.com

