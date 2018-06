Masem z bistra se přiotrávilo 70 lidí, otravu řeší policie

Téměř 60 lidí v nemocnici a další, možná desítky s potížemi doma. Ti všichni měli, nebo stále ještě mají, velké zažívací problémy poté, co ve stánku s gyrosem v Hradci Králové snědli kuřecí maso, které bylo zřejmě plné toxinů. Několik pacientů dokonce zkolabovalo. Lékaři fakultní nemocnice v Hradci Králové postupně ošetřili 57 lidí s příznaky otravy jídlem. Další dva pacienti byli hospitalizováni v pardubické nemocnici, až desítky dalších se léčí doma. "Všechny posádky měly napilno, ale nebylo potřeba přijmout žádná mimořádná opatření," uvedl mluvčí záchranářů Ivo Novák. Celkem se otrava týká zhruba 70 lidí. Všichni nemocní se shodli na tom, že snědli kuřecí maso z bistra Maxim v hradecké ulici V Kopečku. Krajští hygienici tam okamžitě provedli kontrolu a od úterní 16. hodiny zůstává bistro uzavřené. Případ vyšetřuje také policie. "V současné době zjišťujeme veškeré okolnosti související s postiženými osobami. Dále především zjišťujeme příčinu zdravotních potíží a případnou míru zavinění konkrétní osobou," informoval mluvčí policie Jan Čížkovský. Pacienti měli velké průjmy, zvraceli, trpěli křečemi v břiše. V současné době stále zůstává v hradecké nemocnici devět lidí s nejhoršími příznaky, přes noc zůstali na infekčním oddělení 18 postižených.

"Došlo k několika kolapsům. Samozřejmě když vyzvracíte litr, dva litry tekutiny a vypotíte stejné množství, krve v oběhu je málo, je zahuštěná a příznaky mohou být velké," sdělil lékařský náměstek hradecké nemocnice Zdeněk Tušl.

Všichni pacienti byli ve věku 15 až 66 let. Pokud by mezi nimi bylo dítě nebo naopak senior, mohli by mít daleko horší následky včetně ohrožení na životě.

