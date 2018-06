Digitalizace šetří papír, týká se i stravenek

Společnost Sodexo Benefity, lídr na trhu zaměstnaneckých benefitů, ušetřila zavedením elektronických stravenek za poslední dva roky více než 10,6 tun papíru. V současnosti využívá její benefitní karty 160 tisíc uživatelů, ale v příštím roce by se jejich počet měl zdvojnásobit.

Ekologie je pro Sodexo Benefity jedním z klíčových témat, kterému se dlouhodobě věnuje. Spolu s rostoucím zájmem českých zaměstnavatelů o digitální produkty to byl jeden z důvodů, proč se společnost rozhodla uvést na trh kartu Gastro Pass CARD. Přechodem na tuto formu příspěvku na stravování ušetřila v posledních dvou letech téměř 13,5 milionu papírových stravenek, což odpovídá zhruba papíru z 26,5 tisíců stromů. Pokud by se všechny ušetřené stravenky (o rozměrech 12x7,3 cm) poskládaly za sebe, pokryly by silniční trasu z Prahy do Benátek a zpět.

Společnost Sodexo Benefity vidí v digitalizaci velký potenciál i do budoucna. „Počítáme s tím, že během několika let bude většina lidí využívat stravenkové karty a papír již nebudeme potřebovat. Navíc pozorujeme nárůst zájmu o volnočasové benefity, zejména o systém Cafeteria, jehož největší výhodou je, že nevyužívá papír vůbec a umožňuje snadný způsob čerpání benefitů kdykoli,“ popisuje Štěpán Tůma, marketingový ředitel společnosti Sodexo Benefity.

Společnost neustále rozvíjí a inovuje své služby a bude s tím pokračovat i do budoucna. V listopadu loňského roku například spustila novou platební aplikaci pro mobilní telefony se systémem Android - Sodexo Mobilní platba, díky níž mohou uživatelé nově platit v rámci partnerské sítě Sodexo bezkontaktně svým mobilním telefonem.

