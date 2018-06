Španělský dovolenkový ráj zaplavily medúzy, za tři dny jich odvezli 11 tun

Invazi medúz, jakou už dlouho nepamatují, zažili ve španělském letovisku Costa del Sol, nebo-li Slunečné pobřeží na jihu země. Za tři dny odvezli z pobřeží přes 11 tun medúz.

Zatímco se španělské letovisko chystá na příliv turistů, musí místní úřady řešit netradičně velký příval medúz. Během uplynulých dní jich z pláží odvezli přes 11 tun.

Při pobřeží je sbírají speciální lodě, na plážích je pracovníci městských správ shrabávali hráběmi a házeli lopatami do černých pytlů, které odvážely traktory. Medúzy řádí mezi městy Torremolinos a Mijas a Nerja a Vélez-Malaga.

Lodě sbírající medúzy při pobřeží jsou na moři skoro nepřetržitě, aby nepříjemní žahavci neohrozili letošní sezónu. Podle místních jde o talířovku svítivou, jeden z nejběžnějších druhů medúz v této části Středozemního moře.

Setkání s nimi ale bývá pro plavce velmi nepříjemné. Může způsobit velké popáleniny, nevolnosti či svalové křeče.

Odborníci radí v případě popálení medúzou hned opustit vodu a vyhledat plavčíka. Pokud na pláži není, doporučují místo opláchnout, ale nikdy ne pitnou vodou, nýbrž tou z moře. Případně ledovat nebo ošetřit dezinfekčním krémem.

Web The Local se odborníka z Institutu mořské vědy v Barceloně zeptal i na častý mýtus, který se ohledně popálených míst šíří - že je dobré místo pomočit. "To je naprostý nesmysl. Možná to funguje při některých rybích kousanců, ale nikdy u medúz," varuje profesor Josep Maria Gili.

Takovouto invazi medúz zažila Andalusie naposledy v roce 2012. Nad plážemi minulý víkend vlály žluté vlajky varující turisty před nebezpečím. Minulý měsíc vyděsil turisty jiný druh medúzy - měchýřovka portugalská.

Kvůli obřímu výskytu musely být uzavřené pláže podél pobřeží Costa Blanca. Jedenáctiletý chlapec musel být převezen do nemocnice. Na skoro 100 kilometrech pláží vlály červené vlajky.

