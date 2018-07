V kuřecích řízcích našli salmonelu, nekoupili jste si je také?

Po skandálu s listérií mají čeští prodejci a výrobci potravin další problém. Podle aktuálních testů kuřecích prsní řízků, jednoho z nejoblíbenějších druhů masa vůbec, se v některých testovaných vzorcích objevily bakterie salmonely, E.coli, stafylokoka nebo kampylobakterie. Nejhorší výsledky mělo kuřecí maso značky Vodňanské kuře z koncernu Agrofert, jako problémová se ukázala i balení z Albertu a Tesca. Nejzávažnější pochybení se týkala výskytu bakterie salmonely. Podle předpisů se musí testovat vždy alespoň pět balení, přičemž všechna musejí být čistá. U čtyřech společností tomu tak ale nebylo. "V řízcích Albert a Tesco jsme salmonelu objevili v jednom balení z pěti. U Vodňanských kuřat však nevyhovovaly rovnou tři balíčky z pěti. Na přítomnost salmonely jsme narazili také v jednom balení rumunských řízků značky Coco Rico," shrnuje zjištění Jan Maryška ze společnosti dTest. První tři jmenované společnosti už jsme oslovili a čekáme na jejich vyjádření. Pokud maso uvedených výrobců doma máte, raději se ho zbavte. I pouhých 20 bakterií salmonely totiž může vést v propuknutí salmonelózy. Pokud jste ho však v nedávné době již zkonzumovali a neměli jste žádné příznaky, jako jsou akutní průjmy, křeče v břiše, zvýšená únava nebo zvracení, dalšího propuknutí onemocnění se neobávejte. Při správné tepelné úpravě se totiž bakterie zničí. Pokud maso uvedených výrobců doma máte, raději se ho zbavte. I pouhých 20 bakterií salmonely totiž může vést v propuknutí salmonelózy. Pokud jste ho však v nedávné době již zkonzumovali a neměli jste žádné příznaky, jako jsou akutní průjmy, křeče v břiše, zvýšená únava nebo zvracení, dalšího propuknutí onemocnění se neobávejte. Při správné tepelné úpravě se totiž bakterie zničí. Společnost dTest také sledovala výskyt dalších bakterií v kuřecích řízcích. Aktuálně diskutovaná listérie se naštěstí nepotvrdila ani v jednom vzorku. Ve čtyřech baleních objevili kontroloři střevní bacily E. coli, nejvíce v mase značky Albert. Ve velmi malém, tudíž neznepokojivém množství také objevili takzvané koagulázopozitivní stafylokoky u masa značky Billa/Vocílka, Coco Rico a Karapetjan. Poslední zmiňovaná značka měla už dříve problémy s výskytem salmonely. Posledním faktorem zkoumání byl výskyt přídavných látek v kuřecím mase. Jak společnost uvedla, řada spotřebitelů se kuřecímu masu vyhýbá, protože věří, že je plné antibiotik. "Pomocí chemických a mikrobiologických testů jsme prověřili výskyt antibiotik ze skupiny sulfonamidů, tetracyklinů, beta-laktamů, chinolonů a makrolidů. Žádná ze zkoušek ani v jednom případě přítomnost antibiotik v kuřecím mase neodhalila," dodává Maryška. Co se však potvrdilo, bylo zvýšené množství vody v určitých výrobcích. Ta smí převyšovat obsah bílkovin v mase nejvýše 3,4krát. Předpisům v tomto ohledu nevyhověly značky Lidl/ Řezníkova porce a Albert, protože obsahovaly 3,55krát víc vody než bílkovin.

Kuřecí prsní řízky jsou v letní sezóně vůbec nejžádanější maso pro grilování. Je s ním ale potřeba nakládat tak, abyste co nejvíce omezili možnost nákazy jakoukoliv bakterií, která by se v mase mohla skrývat. Proto po zakoupení kuřecí maso pokud možno ihned odneste domů a uložte do lednice. V té by teplota neměla přesáhnout 7 °C. Maso nechte v obalu, případně zabalte do sáčku, abyste zabránili volnému stékání tekutiny z masa do dalších částí lednice.

Při manipulaci se syrovým kučecím masem dbejte přísných hygienických zásad, ideálně si vezměte i chirurgické rukavice. Na krájení masa používejte jen jedno specifické prkénko s nožem, které nebudete používat na nic jiného. Kuchyňskou desku i nádobí po přípravě masa důkladně umyjte horkou vodou. Nezapomeňte ani na řádnou desinfekci rukou.