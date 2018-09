Pražská výstava slavných filmových kostýmů nově potrvá do 21. října

Pražská výstava slavných filmových kostýmů nově potrvá do 21. října

Výstava Retro biják 60. – 90. let věnovaná kostýmům z československých filmů a seriálů bude prodloužena do 21. října 2018. Galerie otevřela tuto výstavu v polovině května. Ve čtyřech patrech Tančícího domu je k vidění přes 200 originálních kostýmů doplněných fotografiemi a filmovými rekvizitami z celkem 70 slavných snímků, které všichni důvěrně znají ze stříbrného plátna nebo televizních obrazovek. Galerie Tančící dům výstavu o týden prodlužuje z důvodu velkého zájmu veřejnosti. Doposud ji vidělo téměř 35 000 návštěvníků.



Přehlídka toho nejpopulárnějšího z kinematografie 60. – 90. let byla pro veřejnost otevřena před půl rokem a nyní se bude výstava o týden prodlužovat. „Máme obrovskou radost, že československé filmy, seriály a pohádky jsou pořád tak oblíbené. Výstavu Retro biják 60. – 90. let budeme díky tomu prodlužovat. Lidé ji mohou navštívit až do 21. října. Od zahájení výstavy v polovině května ji zatím navštívilo téměř 35 000 lidí,“ vysvětluje ředitel galerie Robert Vůjtek.



Na výstavě nechybí historicky první selfie tyč, kterou používala Betsy v podání Ivy Janžurové ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové! Oblíbenou komedii Vrchní, prchni! připomínají pletené kostýmy s bambulemi, vedle kterých stojí ikonický originální Velorex z filmu. Oscarem oceněný snímek Ostře sledované vlaky po letech oživí proslulou lechtivou scénu s razítkem a na výstavě nechybí ani ilustrace od Adolfa Borna či Káji Saudka, které jsou neodmyslitelně spojené s komediemi Jak svět přichází o básníky a Kdo chce zabít Jessii? Z kultovní trilogie Slunce, seno… na návštěvníky čekají kostýmy a originální postel ze scén s babičkou Škopkovou. Nesmrtelný sci-fi seriál Návštěvníci se připomíná jak kostýmy, tak slavným superpočítačem CML, tedy Centrálním Mozkem Lidstva. Nezapomnělo se ani na pohádky a tvorbu pro děti. Ze slavného seriálu Arabela jsou vystaveny kostýmy celé královské rodiny a z filmu Tři veteráni jsou k vidění nejen krásné kostýmy princezny Bosany a Pankráce, ale i skoro 15metrový frňákovník!



Výstava Retro biják 60. – 90. let je v Galerii Tančící dům otevřena od 16. 5. 2018 nově až do 21. 10. 2018 každý den mezi 9:00 a 20:00.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy