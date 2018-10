Tradiční Vánoce? Kaprů bude letos málo a výrazně podraží

Za kapra na Vánoce si letos připlatíme. Kvůli velkým vedrům a suchu jsou ryby malé a není jich také tolik jako v jiných letech, a tak budou výrazně dražší. Výlovy rybníků v Česku budou letos pro rybáře smutnější než jindy. Letošní sezona byla totiž pro chovatele ryb katastrofální. A to z několika důvodů. Na některých místech se výlovy možná ani konat nebudou. Horké léto se podepsalo nejen na počtu, ale i na velikosti ryb. Na ceně kaprů se tak výrazně projeví hned několik negativních faktorů - od nepříznivého počasí až po nedostatek obilí. Vzhledem k nedostatku vody v sádkách hrozí i to, že pokud v příštích dnech nezaprší, nebude kam úlovky dát. To by znamenalo, že se ryby ani nedostanou na český trh a půjdou rovnou na prodej do Německa. Kromě Němců mají o české ryby zájem i Poláci

Situaci by mohl ještě zachránit intenzivní déšť v příštích čtrnácti dnech, který by doplnil vodu do chovných rybníků. Vše je tak závislé na počasí.

