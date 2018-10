Čas dýní je tu, zkuste nejlepší recepty naslano i nasladko

Podzim je časem dýní. Kromě vyřezávání, které si užijí především děti, můžete dýně využít i k vaření a pečení. Vyzkoušejte třeba recept na dýňový koláč nebo dýňové lasagne. Dýně zažívá v Česku v posledních letech neuvěřitelný boom. Zdá se, že dříve kuchařky znaly pouze "salát" ze zavařené dýně, který snad všichni známe ze školních jídelen. Teď už se ale využívá k přípravě nejrůznějších jídel, nejčastěji krémové polévky. Dýni je možné připravit nasladko i naslano, vždy ale vyberte tu, která je k tomu vhodná. Na trzích nebo v obchodech nejčastěji narazíte na dýni hokkaidó, která se používá i se slupkou - teplem změkne. Hodí se na slané i sladké pokrmy. Stejně je tomu i u muškátové dýně, která z nadhledu připomíná jakousi květinu. Máslová dýně připomíná tvarem hrušku a má světlou slupku. Po tepelném zpracování má dužina výraznou chuť, která má nádech oříšků. Proto je lepší z ní vařit spíše sladké pokrmy. Specifická je špagetová dýně, která má oválný tvar a žlutou slupku. Jméno dostala podle vláken, připomínajících špagety, na něž se rozpadne vnitřek po upečení. Dýně olejná se k vaření příliš nehodí, pěstuje se především pro svá velká semena. Ty nemusíte vyhazovat ani u jiných dýní, můžete je rychle opražit na pánvi nebo upéct v troubě a poté jíst jako zdravou náhradu brambůrků nebo oříšků.

Základem mnoha receptů je pyré z dýně. To můžete připravit buď tak, že dýni upečete, nebo ji uvaříte. Pokud budete dýni péct, vydlabejte ji, slupku můžete nechat. Rozkrájejte dýni na menší kusy a pečte asi 20 minut na 180 stupňů, nebo dokud nebude dýně měkká. Poté ji zbavte slupky a rozmixujte v robotu, nebo rozmačkejte vidličkou.

Pokud dýni chcete vařit, znovu ji nakrájejte, tentokrát i odkrájejte slupku (pokud nejde o hokkaidó) a v hrnci zalijte trochou vody. Vařte ji asi 20 minut, nebo znovu dokud nebude měkká, poté nechte vychladnout a dýni rozmixujte.

Sladké recepty

Dýňové cupcakes

1 hrnek (o objemu 250 ml) hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

1/2 lžičky jedlé sody

1 lžička mleté skořice

1/2 lžičky mletého zázvoru

špetka soli

2 vejce

1 hrnek třtinového cukru

300 g pyré z máslové dýně

1/2 hrnku řepkového oleje

250 g mascarpone

25 g másla

40 g cukru moučka

Troubu předehřejte na 180 stupňů. V míse smíchejte mouku s práškem do pečiva, sodou a kořením. V druhé míse rozšlehejte vejce, přidejte dýňové pyré, třtinový cukr a olej a přimíchejte. Do této mísy postupně přisypte směs s moukou. Smíchejte v hladké těsto a poté plňte formu vyloženou papírovými košíčky - každý zhruba do dvou třetin. Pečte asi 25 minut.

Zatímco cupcakes chladnou, připravte si krém. Mascarpone vyšlehejte s máslem pokojové teploty. Po troškách přisypávejte cukr a vymíchejte dohladka. Vychladlé cupcakes pak krémem ozdobte. Vršek můžete ozdobit upraženým dýňovým semínkem.

Dýňový koláč

250 g pyré z dýně hokkaidó

180 g hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

1/2 lžičky mleté skořice

1/2 lžičky mletého zázvoru

4 vejce

160 g krupicového cukru

100 g zakysané smetany

špetka soli

250 ml smetany ke šlehání (alespoň 30 % tuku)

mletá skořice

Troubu předehřejte na 180 stupňů. V míse smíchejte mouku, prášek do pečiva, sůl a koření. V jiné míse vyšlehejte vejce, postupně přidávejte sukr a dýňové pyré. Poté vmíchejte i mouku a zakysanou smetanu. Směs nalijte do dortové nebo koláčové formy, případně vymazané tukem nebo vyložené pečicím papírem. Pečte asi 35 minut, poté nechte vychladnout.

Mezitím si připravte šlehačku. Smetanu vyšlehejte mixérem dotuha a přidejte asi lžičku mleté skořice. Šlehačku rozetřete po celém koláči a poprašte skořicí, případně ozdobte trochou jemně nasekané dýně.

Dýňové lívanečky

250 g dýňového pyré

200 g polohrubé mouky

1 lžička prášku do pečiva

2 lžíce cukru krupice

špetka soli

400 ml mléka

3 vejce

60 g másla

olej na smažení

ovoce a jogurt na ozdobení

V míse smíchejte mouku, prášek do pečiva a sůl. V jiné míse rozšlehejte žloutky, rozpuštěné máslo a dýňové pyré. Ve třetí nádobě vyšlehejte z bílků a cukru pevný sníh. Tekutou směs přilijte k "sypké" a krátce promíchejte. Přidejte sníh a opatrně zapracujte.

Trochu těsta lžící nebo malou naběračkou dávejte na rozehřátou pánev, vymazanou trochou oleje. Smažte lívanečky dozlatova. Podávejte je ještě teplé, přelité jogurtem a posypané trochou ovoce.

Slané recepty

Dýňové hranolky

1 kg muškátové nebo hokkaidó dýně

1 lžička sladké mleté papriky

1 lžička kajenského pepře

1 lžička soli

trochu oleje

Troubu předehřejte na 180 stupňů. Okrájejte slupku z dýně a odstraňte semena. Nakrájejte ji na hranolky - asi centimetr široké a 7 cm dlouhé. V míse je promíchejte s trochou oleje a kořením, aby byly obalené. Rozmístěte je na plech a pečte asi 30 minut nebo dozlatova.

Dýňové lasagne

800 g pyré z dýně hokkaidó

200 g polotučného tvarohu

125 ml smetany ke šlehání

2 žloutky

200 g mozzarelly

300 ml zeleninového vývaru

20 g másla

balíček lasagní

parmazán

špetka soli, pepře a oregana

Troubu předehřejte na 190 stupňů. Tvaroh smíchejte se smetanou, žloutky, mozzarellou a trochou soli a pepře. Dýňové pyré promíchejte s oreganem a rozpuštěným máslem. Připravte si pekáček nebo zapékací mísu. Na dno dejte trochu tvarohové směsi, na ni pláty lasagní, dýňovou smes, pláty lasagní, tvaroh... Opakujte, dokud nespotřebujete všechny suroviny. Posypte parmazánem a pečte asi 30 minut.