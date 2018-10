Jak odvzdušnit radiátor

Podzim je v plném proudu, proto je potřeba obydlí připravit na zimu. Na začátku topné sezóny je důležité překontrolovat funkčnost topení a v případě potřeby jej odvzdušnit. Nevíte, jak na to? Nechte si poradit odborníky z Hornbachu, jak zajistit průchodnost topení, abyste si v zimě užívali teplo domova.

„Zavzdušněné topení nemůže správně vykonávat svou funkci, protože se do trubek dostal vzduch. Vzduchové bubliny způsobují, že topný systém nemůže dobře vytápět místnost, topení je tak pouze vlažné, i když jde naplno,“ vysvětluje Marcela Bínová, odbornice z oddělení topení a kamna v projektových marketech Hornbach.

Jak poznat zavzdušněný radiátor?

Zavzdušněný radiátor se pozná podle toho, že je topení puštěno na plno, ale stále moc nehřeje. Jeden radiátor je teplý a druhý vlažný. A navíc je uvnitř slyšet šplouchat voda.

Jak odvzdušnit radiátory

K odvzdušnění se používá ventil, který je umístěný po straně radiátoru.

1. Před uvolněním ventilu si pod něj dejte kbelík nebo nějakou větší nádobu. Po ruce mějte hadr na utření.

2. Vzduch z topných těles vypustíte otočením odvzdušňovacího ventilu doleva.

3. S ventilem stačí otočit jen o půl otáčky a hned uslyšíte syčení vzduchu.

4. Pozor, vzduch může být horký, proto buďte opatrní.

5. Hned, jakmile přestane syčet unikající vzduch a z ventilu začne kapat voda, ventil uzavřete.

6. Tento postup opakujte po půlhodině znovu, ale v tuto chvíli již nechte odtéct přibližně půl decilitru vody.

Odvzdušnění v panelákovém a rodinném domě

V panelovém domě odvzdušnění provádí pouze obyvatelé v nejvyšších patrech. Vhodná je však spolupráce všech bytů, proto by se na průběhu měli dohodnout všichni nájemníci. „Termoventily na všech radiátorech v paneláku se musí na několik dní otevřít a nastavit na nejvyšší možnou hodnotu. Vzduch z nejnižších pater tak vystoupá až nahoru k těm, kteří mají radiátory vybavené výpustnými ventily,“ radí Marcela Bínová z Hornbachu.

V rodinném domě se začíná s odvzdušněním v nejnižším patře a postupně se pokračuje až po patro nejvyšší. „Nejdříve otočte hlavici na nejvyšší stupeň a vypněte oběhové čerpadlo. Počkejte přibližně 30 minut, aby se všechny vzduchové bubliny nahromadily na jedno místo, a poté začněte s odvzdušňováním,“ popisuje Marcela Bínová z Hornbachu. Po odvzdušnění nezapomeňte oběhové čerpadlo opět zapnout. A zkontrolujte, zda je tlak vody v topném okruhu dostačující.

Během prvního topení se radiátor kontroluje

Po odvzdušnění radiátoru překontrolujte, zda topné těleso topí po celé ploše. Pokud se na radiátoru nachází stále studená místa, odvzdušnění opakujte. V případě, že se topení nerozjede ani po několika opakováních, zavolejte raději odborníky. Na vině může být špatně vyprojektovaná soustava, která vyžaduje náročnější zásah, než jakým je odvzdušnění.

Jak poznat, že topení není v pořádku?

Pokud na radiátoru najdete rez nebo se z něj odlupuje barva, je načase ho znovu natřít. I drobné poškození může vést k rozsáhlejší korozi a nakonec k proděravění materiálu. Před topnou sezónou také nezapomeňte zkontrolovat, jestli radiátor nekape. Dopadající kapky by mohly zničit podlahu nebo zeď, proto ho raději nechte opravit co nejdříve. Pokud se okolo ventilu začne usazovat rez a ventil netěsní, povolejte topenáře, který topné těleso bezpečně utěsní. S revizí začněte co nejdříve, topenáři mají na podzim nejvíce práce a tak by se mohlo stát, že s příchodem prvních mrazíků nebudou mít čas.

Vyčištění komínu

V rodinném době bychom měli před každou topnou sezónou svěřit kontrolu komínu do rukou kominíka. „Údržbu sice můžete provádět sami, ale lehce tak můžete přehlédnout závadu, která může v budoucnu způsobit nemalé obtíže. A navíc komín bez sazí má lepší tah, nižší spotřebu a pravidelné čištění komínu snižuje riziko požáru a otravy oxidem uhelnatým,“ vysvětluje Marcela Bínová z Hornbachu.

